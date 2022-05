Colombia retomará las relaciones diplomáticas con Venezuela si el candidato a la presidencia por el pacto Histórico, Gustavo Petro, gana las elecciones y llega a la jefatura del Estado, según anunció el propio postulante en el acto en la ciudad fronteriza de Cúcuta con el que retomó la campaña, fuertemente custodiado y usando un chaleco antibalas.

"Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso. A escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de la relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países”, remarcó Petro.

Fue uno de los pasajes salientes del acto con el que el candidato de la alianza de izquierda volvió a la actividad proselitista, tras denunciar un plan para asesinarlo de parte de La Cordillera, una organización paramilitar.

El Gobierno y su equipo de campaña montaron un impresionante esquema de seguridad en Cúcuta, que incluyó guardaespaldas con escudos en el escenario y un chaleco antibalas debajo de la camiseta roja y negra del Cúcuta Deportivo, el club local.

La frontera colombo-venezolana está cerrada desde el 2015 por decisión del presidente Nicolás Maduro.

Y las relaciones bilaterales están cortadas desde febrero de 2019, después de que el mandatario Iván Duque auspiciara el llamado “cerco diplomático” para lograr la salida de Maduro del cargo.

Además, Bogotá y Caracas suelen cruzar acusaciones por el accionar de grupos ilegales en la frontera.

El exalcalde de Bogotá cuestionó también a su adversario de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, a quien llamó “Duque 2”, porque prometió abrir la frontera pero sin restablecer las relaciones. “Eso se llama un engaño” afirmó Petro.

“Si no se restablecen las relaciones diplomáticas, nosotros solos no podemos abrir la frontera. Se necesita del otro Estado. Se necesita de la voluntad de dos gobiernos. Se necesita que los dos gobiernos permitan el libre fluir de las personas, el libre fluir de las almas, de los sentimientos, de la familiaridad, de las mercancías, de la cultura, del arte, del conocimiento”, añadió el candidato.

Advirtió además que el país lleva años bajo un “mismo sistema económico, una misma realidad política y una misma catástrofe social”, por lo que es momento de “evaluar y reflexionar” sobre el rumbo de Colombia.

“Repetir la historia de Duque sería un suicidio social y nacional. Tenemos que tomar otro camino”, insistió, en una nueva referencia a Gutiérrez.

Petro marcha al frente de las encuestas de intención de voto, delante de Gutiérrez, candidato de una alianza de derecha, y lejos del independiente Rodolfo Hernández y de Sergio Fajardo, postulante de Coalición por Colombia, que reúne a fuerzas de centro y liberales. (Télam)