El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó hoy al fiscal general por haber perpetrado "una verdadera calumnia" cuando afirmó que el Gobierno lanzó en el Congreso propuestas para legalizar el narcotráfico.

"Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

Durante un seminario convocado por el Ministerio Público en República Dominicana, y ante varios procuradores y fiscales de Iberoamérica y Europa, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, había tensado el debate de la llamada Ley de Sujeción a la Justicia al acusar al Gobierno de presentar "propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia".

"Yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia y los colombianos", dijo Barbosa, en unas declaraciones que también fueron criticadas por el senador Iván Cepeda, que las calificó de "traición a la patria" por "calumniar" e "injuriar" al país y al Gobierno en un foro internacional.

Barbosa y el mandatario expresaron públicamente sus diferencias respecto a las herramientas jurídicas para la lucha contra el narcotráfico. Sobre el proyecto del mandatario, ha dicho que ofrece beneficios a los narcotraficantes.

Durante el evento, Barbosa cuestionó estas herramientas, con las que, pese a que el gobierno centró sus esfuerzos en el control y prohibición de los cargamentos de clorhidrato de cocaína y las economías ilegales, estas continúan operando en altos niveles.

Barbosa asistió al evento como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y también realizó reuniones de cooperación judicial en la lucha contra el narcotráfico.

En declaraciones posteriores al seminario, el fiscal aseguró que “las mafias empiezan a tratar de cooptar a las instituciones públicas y a los congresos para modificar las legislaciones de persecución a esas estructuras, lo hemos visto en Colombia”.

“Imagínense ustedes legalizar la importación de precursores químicos para la producción de cocaína, heroína y drogas sintéticas. Ahí estuve y lo denuncié en el Congreso de la República, estaba en un pequeño parágrafo y les dije que fueron originales y lo camuflaran mejor”, agregó el jefe de la Fiscalía General de la Nación. (Télam)