El programa previsto para el domingo para la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil se mantiene inalterado, después de la detención de un seguidor del mandatario Jair Bolsonaro que planeaba detonar un camión de combustible ese día para “sembrar el caos”, mientras el futuro oficialismo avanza en la conformación del gabinete.

“Todas las personas que vendrán a la asunción participarán de un evento en paz y regresarán en paz a sus casas. Ningún grupo terrorista o extremista podrá obstruir las instituciones democráticas de Brasil. No hay lugar para eso en Brasil. No tienen espacio, no ganaron, no ganarán", remarcó hoy el designado ministro de Justicia, Flavio Dino.

Las declaraciones de Dino fueron tras un encuentro con el gobernador del Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, sobre la seguridad de la ceremonia, en la que se cerraron dos definiciones: por un lado, la totalidad de la Policía Militar estará el día de la asunción destinada a garantizar la seguridad; por el otro, hasta entonces se avanzará con el Ejército para acelerar la desmovilización de los campamentos bolsonaristas instalados frente al Cuartel General en Brasilia.

En conferencia con la prensa, Dino también dejó en claro que “la expectativa” es que la base de protesta de los militantes bolsonaristas esté completamente desmantelada antes de la asunción.

Los seguidores de Bolsonaro acampan en los cuarteles desde la victoria de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre y exigen la intervención militar para que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) no asuma el cargo.

De todas formas, el futuro ministro de Defensa, José Múcio, que también participó de la reunión con el gobernador del DF, dijo que las próximas autoridades no están preocupadas por los campamentos, que "en general han sido pacíficos" y seguramente se "desactivarán de forma natural" en los próximos días.

El empresario George Washington Oliveira Souza, detenido el sábado pasado bajo sospecha de haber intentado volar un camión cisterna cerca del aeropuerto de Brasilia, admitió haber frecuentado ese campamento.

Dijo que su motivación para hacer estallar la bomba era crear caos para evitar que Lula asuma la presidencia.

El intento de atentado suma presión sobre la ceremonia de toma de posesión de Lula, a la que está previsto que acudan casi una veintena de jefes de Estado, además de cientos de miles de simpatizantes del líder de izquierda.

La jura de Lula incluirá decenas de festivales y actos culturales.

Según O Globo, una de las ideas que evalúan los organizadores del acto es que Lula no desfile en un auto descubierto, sino en uno blindado.

"Todo se decidirá en vísperas de la inauguración, cuando tengamos el escenario final de los hechos. Todavía no hay una decisión sobre el vehículo blindado, pero estas y otras medidas están sobre la mesa, en evaluación”, dijo al medio una fuente vinculada a la seguridad.

Y Dino, según la estatal agencia Brasil, afirmó que “la decisión recién se tomará el día 1 y además de la seguridad deben considerarse otros factores, como la situación climática” en Brasilia.

El equipo de seguridad de Lula monitorea a diario los posibles escenarios.

Un dato que llamó la atención es que el seguidor bolsonarista detenido por el fallido atentado logró ingresar al Senado a fines de noviembre durante una reunión de comisión en la que se trató el tema de las elecciones, lo que llevó a endurecer las normas de seguridad para el acceso a los edificios legislativos.

Por otra parte, la Policía cree que el segundo sospechoso del intento de volar el camión ya huyó de la capital, informó el gobernador Rocha.

"La policía ya identificó a esa persona; están haciendo los allanamientos. Por la información que me ha llegado aquí de la policía, ya ha huido del Distrito Federal, pero están tras él y deberíamos tener noticias en las próximas horas", expresó Rocha, según informó el portal G1.

La persona buscada, Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 años, habría sido la encargada de transportar el sábado pasado el explosivo a las afueras del aeropuerto de la capital, de acuerdo con la confesión de Oliveira Sousa, capturado ese mismo día.

Rodrigues dejó la bomba junto a un camión cargado con 63.000 litros de nafta para aviones y la intención era hacerlo explotar junto a un poste de electricidad.

De haber detonado, habría originado la suspensión de la distribución de energía en toda la capital.

La Policía consiguió interceptar el artefacto antes de que explotara, a pesar de que las pericias aseguran que hubo intentos de detonarlo.

La cuestión seguridad dejó, al menos transitoriamente, en segundo plano el lento armado del gabinete que acompañará la gestión del líder del PT.

Sobre el tema, el designado ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, reveló hoy que a la senadora y excandidata presidencial Simone Tebet (MDB-MS) se le ofreció la jefatura de la cartera de Planificación, que será reincorporada al Gabinete por la administración de Lula.

“Hubo señales positivas de la senadora”, dijo Padilha.

Según el futuro ministro, la invitación a Tebet fue "por el papel que jugó en la segunda vuelta y por la calidad que tiene como senadora”.

Tebet fue tercera en la primera vuelta electoral y después de anunciar su respaldo a Lula en el balotaje viajó por varias regiones para promover el voto al exsindicalista.

Además de Planificación, otros 15 ministerios del total de 37 siguen sin titulares, pero Padilha afirmó que las conversaciones con los partidos y las bancadas legislativas seguirán hasta el final de la semana.

Además de a Padilha, Lula ya anunció a Márcio Macedo (Secretario General); Jorge Messias (Abogado General de la Unión), Camilo Santana (Educación), Esther Dweck (Administración), Márcio França (Puertos y Aeropuertos), Luciana Santos (Ciencia y Tecnología), Cida Gonçalves (Mujeres), Luiz Marinho (Obras), Silvio Almeida (Derechos Humanos) y Vinícius Carvalho (Contralor General de la Unión).

Antes, había revelado seis ministros del futuro gobierno: Fernando Haddad (Economía), Flávio Dino (Justicia), José Múcio Monteiro (Defensa), Margareth Menezes (Cultura), Mauro Vieira (Relaciones Exteriores) y Rui Costa (Casa Civil).

Y la semana pasada se supo que Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada Marielle Franco, será ministra de Igualdad Racial; que el vice Geraldo Alckmin estará al mando de Industria y Comercio; que Nísia Trindade será la primera mujer al frente del Ministerio de Salud; y que Wellington Dias ocupará Desarrollo Social. (Télam)