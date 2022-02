Perú "no tiene voluntad alguna de ceder territorio nacional a Bolivia" para concederle darle salida al mar, subrayó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maúrtua, quien de ese modo se alineó con la última postura del presidente Pedro Castillo, que tras sus polémicas declaraciones en favor del reclamo boliviano se retractó de inmediato.

"No existe política alguna para ceder territorio nacional. No existe política alguna para aplicar un referéndum sobre la cesión de territorio ni espacio marítimo nacional alguno", aseveró Maúrtua ante el pleno del Congreso, que lo interpeló para explicar las polémicas declaraciones que Castillo realizó en enero en una entrevista con CNN en Español.

El funcionario precisó que las explicaciones solicitadas por el Parlamento se basan en supuestas afirmaciones a un medio de comunicación internacional "que el presidente no ha formulado".

"Por el contrario, el Jefe de Estado "no ha señalado que sea su intención otorgarle parte del territorio marítimo peruano a Bolivia", insistió.

El canciller también negó que el mandatario haya señalado que va a convocar a una consulta popular con esa finalidad.

"El presidente Pedro Castillo ha añadido que nuestra propuesta de concesión marítima no contempla soberanía nacional y finalmente ha señalado que si se expresó mal pide disculpas a nuestro pueblo", apuntó.

"El Gobierno no se ha planteado, y ni siquiera se ha imaginado que el Perú otorgue una salida soberana al Océano Pacífico a Bolivia pues ello supondría la cesión territorial, lo que es constitucional y políticamente imposible", reiteró el ministro, citado por medios locales.

Maúrtua abundó que "el objetivo y la motivación" de las declaraciones de Castillo no eran otros "que honrar la histórica posición de comprensión y solidaridad que el Perú mantiene respecto a la condición mediterránea del hermano pueblo boliviano".

Por último, aclaró que el propio mandatario ya dejó zanjada la controversia cuando en una entrevista posterior a la que concedió a la CNN, con el diario local La Noticia, se comprometió a ser "el primero en defender la integridad" de Perú.

En aquella ocasión, Castillo pidió disculpas por "expresarse mal" y "juró que nunca podría ceder un centímetro del territorio peruano a otro país".

Durante la entrevista con CNN en Español emitida el martes 26 de enero, Castillo se mostró a favor de dar "mar para Bolivia" porque lo consideró "un derecho" de este país y anticipó su ánimo de hacer una consulta popular con el resto de peruanos para ver si están a favor.

El gobernante, que fue duramente criticado por estas declaraciones, reconoció que reclamó el "mar para Bolivia" durante una conferencia de profesores de Latinoamérica a la que asistió en La Paz en 2018, cuando ni se planteaba ser candidato presidencial.

"No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia. Si los peruanos están de acuerdo, yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera", expuso.

Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico (1879-1883) al pasar la región de Antofagasta a manos de Chile, a quien Bolivia demandó en 2013 ante la Corte Internacional de La Haya para negociar una salida, pero el tribunal desestimó su petición. (Télam)