Perú registró 132 femicidios entre enero y noviembre de 2021, lo que implica un incremento en un 3,9% respecto de los casos reportados entre las mismas fechas en 2020 y una problemática invisibilizada por la "no disponibilidad de servicios de atención" como consecuencia de la pandemia de coronavirus, informó la Defensoría del Pueblo en un reporte publicado hoy en su página web.

En esa línea, la institución exigió a las autoridades aprobar "un plan mínimo de trabajo que permita garantizar el funcionamiento de todos los servicios de atención de violencia en contextos de crisis como el actual".

Frente a las cifras actuales, la Defensoría del Pueblo redobló sus pedidos de "un análisis profundo de las causas que generan el aumento anual de casos, e instó a las autoridades a fortalecer el rol permanente del Estado para una prevención, atención y erradicación de este delito", detalla la nota.

Asimismo, establece que las regiones con más casos son Lima Metropolitana con 32, Arequipa con 10, La Libertad con 9 y San Martín con 7 y los meses con mayor incidencia de crímenes fueron junio con 18, agosto con 16, y enero, abril y julio con 15.

Un dato alarmante y que reafirma la vinculación existente entre las distintas formas de violencia contra las mujeres es que de los 132 femicidios reportados en estos 11 meses de 2021, 15 de las víctimas fueron reportadas previamente como desaparecidas, informó el organismo en su página web.

A la fecha, la institución pudo ratificar que 57 presuntos autores se encuentran con prisión preventiva, 19 se encuentran con investigación preliminar, seis con investigación preparatoria, 11 están con paradero desconocido, siete se suicidaron y en 29 casos se desconoce el autor.

Por otro lado, el reporte arroja que los índices de femicidio no se vieron afectados por la pandemia de coronavirus, pero que "la no disponibilidad de los servicios de atención invisibilizó el registro de algunos otros casos y no permitió una atención adecuada del problema".

Además de ello, el reporte indica que, de acuerdo con las características identificadas en los crímenes de femicidio de los últimos ocho años en Perú, "el espacio más peligroso para las mujeres es su propio hogar" y que "el principal agresor suele ser su pareja o expareja sentimental".

En tanto, las principales víctimas son aquellas que se encuentran entre 18 y 25 años, una tendencia que se corrobora con las últimas cifras que indican que de los 132 femicidios, la pareja de las víctimas fue el presunto autor de la mitad.

"Frente a esta situación, es preciso que el Sistema Nacional Especializado de Justicia fortalezca el trabajo articulado entre sus instituciones integrantes para mejorar la investigación y sanción de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente feminicidio", exhortó la Defensoría del Pueblo y recomendó aprobar protocolos sobre medidas de protección, medidas de coerción procesal, e interoperabilidad, entre otras.

Por otro lado, la institución instó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fortalecer la Estrategia Nacional de Prevención para reducir, en el mediano plazo, la incidencia de hechos de violencia, lo que debe implicar acciones relacionadas a disminuir la tolerancia ante esta situación y la atención inmediata de las víctimas. (Télam)