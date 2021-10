Las clases presenciales en Perú podrán volver recién el año que viene y no en el transcurso de este debido a un renovado temor a que el país sufra una tercera ola coronavirus con muchos niños aún no vacunados, informó hoy el Ministerio de Salud (Minsa).

"Estamos en el mes de octubre, quedan dos meses para el fin del año escolar. Apresurarnos ahora con niños no vacunados, desde mi punto de vista, no me parece prudente. Hay que esperar el año que viene para el retorno a clases presenciales", dijo el presidente del Minsa, Hernando Cevallos, a la radio local RPP.

Cevallos indicó que las realidades de las diversas escuelas peruanas son distintas entre sí, por lo que hay que evaluar cuidadosamente para que el retorno a clases sea prudente para todas.

"Nosotros entendemos que es necesario volver a las clases presenciales, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, seria, con protocolos, no queremos ningún tipo de inconveniente, de accidente de contagio con los niños", afirmó el ministro.

Cevallos, que ya dos meses atrás opinó que era imprudente retomar clases presenciales por la inminencia de una tercera ola, insistió en la necesidad de avanzar en la vacunación de los niños para que se pueda decretar un retorno general a las escuelas.

El Minsa ya aprobó el protocolo para inmunizar contra la enfermedad a menores entre 12 a 17 años, recogió la agencia de noticias Sputnik.

Perú, uno de los países más afectados de la región, suma 2,19 millones de casos y 200.000 muertes desde el inicio de la pandemia, según el último parte sanitario. (Télam)