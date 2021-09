La bancada del oficialista Perú Libre (PL) en el Congreso peruano reclamó hoy las renuncias del canciller Óscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez, por “contradecir” al presidente Pedro Castillo en su decisión de mantener “relaciones amistosas y de cooperación” con Venezuela, una cuestión que hace casi dos semanas genera ruidos en el Ejecutivo.

En un comunicado, el bloque oficialista repasó la visita del canciller Maúrtua a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, "para responder sobre la reunión” que tuvieron en México los presidentes Castillo y Nicolás Maduro.

El grupo parlamentario no solo lamentó que las respuestas de Maúrtua fueron “tímidas”, sino que hasta cuestionó que para el canciller ese encuentro "no estuvo previsto", porque "nadie sabía de la asistencia” de Maduro.

Según los congresistas, el canciller debió "ratificar la soberanía del Estado peruano y del gobierno del Presidente Castillo en el establecimiento de relaciones diplomáticas con todos los países del planeta sin discriminación de carácter ideológico ni de otro tipo".

"El Canciller Maúrtua ha mostrado su docilidad y falta de firmeza frente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, tergiversando la realidad y pretendiendo imponer al presidente de la República su agenda política, haciendo notar sus fobias y exclusiones por razones ideológicas que son inaceptables", señala el texto.

Consideraron los legisladores que la cuestión Venezuela "no admite medias tintas ni declaraciones vacilantes", y juzgaron que no basta repetir que "el Perú no ha roto relaciones con Venezuela" y al mismo tiempo reconocer a Carlos Scull, embajador nombrado para el Perú por el presidente encargado Juan Guaidó.

De hecho, los congresistas pidieron el retiro de las credenciales a Scull, atento a que Guaidó "en la actualidad no cuenta con reconocimiento alguno en toda la comunidad internacional".

Según el bloque, la postura del canciller demuestra "una evidente transgresión a la soberanía de la Nación y autonomía de principios rectores de convivencia entre países de América Latina".

Finalmente, el comunicado denuncia que Maúrtua "guardó silencio" y demostró complicidad "elocuente" con "la osadía de su vicecanciller Luis Enrique Chávez de contradecir a Castillo en su decisión de mantener relaciones con Caracas.

Las diferencias por Venezuela comenzaron el lunes 20, cuando el vicecanciller Chávez indicó que Lima no reconocía autoridades legítimas en Venezuela, pese a que el fin de semana castillo había anunciado, en la Cumbre de la Celac, que Perú tendrá relaciones con todos los países "sin discriminación".

Consultado sobre si eso significaba no reconocer ni a Maduro ni a Guaidó, Chávez insistió: "Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición; si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela".

Un día después, el jefe de Gabinete, Guido Bellido, desmintió “la afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, porque no es la postura del Gobierno”.

”Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas", sentenció en su cuenta de la red Twitter.

Maúrtua llegó al cargo después de que su antecesor, Héctor Béjar, estuviera apenas 19 días en el cargo, al que debió renunciar por presiones de la oposición después de que un ciclo de TV mostrara un video -de febrero último- en el que señaló que fue la Marina la que inició la práctica del terrorismo en Perú y que oficiales de esa institución fueron capacitados por la CIA estadounidense. (Télam)