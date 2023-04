El ex presidente peruano Alejandro Toledo llegó hoy a su país, donde es señalado por presuntos actos de corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht, tras ser extraditado por autoridades estadounidenses. Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, arribó al aeropuerto Jorge Chávez de Lima, de la capital peruana, escoltado por la policía local

El ex mandatario se entregó el viernes a las autoridades estadounidenses para su extradición. Imágenes difundidas por televisoras locales mostraban al ex funcionario de pie, escoltado por al menos cinco oficiales y con las manos cubiertas con una prenda color negro, llevado del brazo de uno de los agentes. El ex presidente de 77 años está acusado en Perú de presuntamente haber recibido 35 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de ganar la construcción de la carretera Interoceánica Sur, según la fiscalía local que ha solicitado una condena de 20 años de prisión contra él. Toledo es el tercer presidente peruano que va a prisión por diversos delitos

"Tenemos este triste récord de tres ex presidentes presos", señaló a Reuters el abogado penalista Carlos Caro

"No hay ningún precedente en la región ni en otro lugar del mundo", agregó. El ex presidente, de origen andino y quien en su infancia fue lustrabotas, fue detenido en Estados Unidos en julio de 2019 tras una solicitud formal de Perú para su extradición

Un año después fue puesto en libertad bajo fianza y desde entonces vivía en el estado California. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, afirmó que si Toledo es confinado en la base policial de Lima, donde actualmente están presos los ex presidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo, tendría la misma condición carcelaria que ellos. Silvana Carrión, fiscal que investiga casos de corrupción vinculados a Odebrecht, sostuvo recientemente que siguen a la espera de que un juez determine cuando iniciará el juicio contra Toledo y ha calificado el caso como "un gran logro del sistema de justicia de Perú". (Reporte de la agencia de noticias británica Reuters). Reuters-NA. NA