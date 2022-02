Decenas de periodistas protestaron anoche en varias ciudades de México contra la ola de agresiones que ha sufrido la prensa en lo que va del año, y que se ha cobrado hasta el presente la vida de seis comunicadores.

En Ciudad de México, periodistas protestaron frente a la sede de la secretaría de Gobernación (interior), donde colocaron fotografías de los reporteros asesinados este año junto con velas.

Los comunicadores también mostraron pancartas con las leyendas "El Estado no me cuida, me mata" y "la precarización de las y los periodistas también es violencia".

En la ciudad de Oaxaca, en el sur del país, varios periodistas pidieron justicia por el asesinato de Heber López, de 39 años, un comunicador que fue baleado el jueves pasado en la ciudad de Salina Cruz.

MIRÁ TAMBIÉN El Vaticano expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano ante la tensión con Rusia

También se registraron protestas en los estados de Veracruz (este), Guerrero (sur) y San Luis Potosí (centro), apuntó la agencia de noticias AFP.

El pasado 25 de enero, periodistas de todo el país hicieron una manifestación similar contra la violencia hacia la prensa con el lema "No se mata la verdad matando periodistas".

Click to enlarge A fallback.

Con Heber López son seis los periodistas ultimados en México en lo que va de 2022, según Reporteros sin Fronteras (RSF).

El 6 de este mes Marco Ernesto Islas fue asesinado a las afueras de su domicilio en la norteña ciudad de Tijuana.

MIRÁ TAMBIÉN Dispararon a un candidato demócrata en Kentucky, pero salió ileso del ataque

El padre de la víctima, el también periodista Marco Antonio Islas, informó que junto al cuerpo de su hijo, los responsables de su muerte dejaron un "supuesto narcomensaje", informó la agencia de noticias Europa Press.

Además de Islas, el fotoperiodista Margarito Martínez y la cronista Lourdes Maldonado fueron asesinados en Tijuana el 17 y el 23 de enero, respectivamente.

El caso de Maldonado despertó particular indignación porque en marzo de 2019 denunció en la conferencia diaria del presidente López Obrador que su vida estaba en peligro por un pleito legal con Jaime Bonilla, hoy exgobernador de Baja California.

El 10 de enero fue asesinado Luis Gamboa en el estado de Veracruz, mientras que Roberto Toledo corrió la misma suerte a comienzos de febrero en el estado de Michoacán.

Según la Secretaría de Gobernación de México, al menos 495 periodistas (155 mujeres y 360 hombres) están actualmente bajo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) informó que en los últimos 30 años cerca de 140 profesionales de la comunicación fueron asesinados en México, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para ejercer la profesión.

La organización RSF consideró a México por tres años seguidos como el "país más mortífero para la prensa". (Télam)