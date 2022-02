El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, intercambió hoy elogios y consejos con el exmandatario uruguayo José "Pepe" Mújica, con el que coincidió durante una entrevista radial, en la que el exjefe de Estado uruguayo le expresó su apoyo y confianza "en el viento fresco" que aportará al país.

"Estoy muy contento por haber tenido nuevamente la oportunidad de conversar, en el medio M24, con un referente personal y latinoamericano como es José Mujica. Debemos escuchar la voz de la experiencia para avanzar en este largo camino!", tuiteó Boric, quien tildó a Mujica de "inspiración y ejemplo de trabajo para la gente".

Ambos líderes protagonizaron este martes una improvisada charla en la radio uruguaya M24, que estaba entrevistando a Boric y cerca de la mitad de la conversación sumó al exgobernante uruguayo (2010-2015).

Durante los aproximadamente 15 minutos de intercambio, Mujica manifestó su "confianza" en la "capacidad" y en el "viento fresco" que aportará a Chile el futuro presidente, quien -a su juicio- tiene "una visión más abierta del mundo progresista".

En ese sentido, el exdirigente de la coalición de izquierda uruguaya Frente Amplio señaló que Chile es un ejemplo sobre la gran diferencia entre el "éxito económico" -reflejado en las cifras macroeconómicas- y las "deudas sociales terribles", que llevaron el estallido social de finales de 2019.

"Ese es tu trabajo por delante. ¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva el fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?", se preguntó.

"Suerte que tienes las venas jóvenes porque te quedan muchas incomprensiones por delante", agregó.

Boric, por su parte, explicó que ambos ya se se conocían y le agradeció por sus palabras: "Sus consejos fueron bien escuchados: avanzar paso a paso para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir esos escalones".

Antes de despedirse, Mujica lamentó no poder acudir a su asunción al poder el próximo 11 de marzo, pero le ofreció su consejo cuando lo precise.

"Tengo 86 años, casi 87, me pilla un viento en contra y me pela. Me encanta la política, pero más me encanta la vida", concluyó. (Télam)