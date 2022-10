El ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica acompañó hoy al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva, en su multitudinario cierre de campaña en esta ciudad

Mujica estuvo junto a Lula en una conferencia de prensa y luego se subió a un automóvil junto al ex mandatario local para recorrer de punta a punta la tradicional Avenida Paulista, en la "Caminata de la victoria". "Esta no es una elección entre izquierda y derecha, es una elección entre democracia y autoritarismo", resaltó el ex presidente de Uruguay en la previa a uno de los balotajes más reñidos de los últimos tiempos en este país. Sobre los resultados de este domingo, Mujica dijo en declaraciones a la prensa que observa "más positiva" la situación del postulante del PT que la del actual presidente Jair Bolsonaro. "Brasil siempre fue el país de la alegría, con pobreza y con miseria era el país del samba. No puede ser un país con rencor, con odio. Hay que superarlo", subrayó el ex mandatario oriental

Mujica arribó este sábado a San Pablo acompañado por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y tiene previsto estar mañana junto a Lula para aguardar los resultados de la votación en esta ciudad. MG/MAC NA