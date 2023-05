El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, advirtió que en el país se instaló el “discurso de odio” contra el oficialismo colorado, adelantó que conformará el gabinete únicamente con dirigentes de su fuerza política y volvió a rescatar que la dictadura de Alfredo Stroessner rompió “el ciclo de inestabilidad” y tuvo “una base política”.

Ganador de las elecciones del domingo 30 de abril, con algo más del 42% de los votos, Peña repasó que Paraguay es “el único país que fue a una guerra casi al exterminio y nadie vino a socorrernos”, por lo que vivió “50 años de inestabilidad”.

“Y cuando vino Stroessner se rompió ese ciclo; probablemente (el gobierno) duró más tiempo de lo que debería haber durado, pero fue un gobierno militar, con una base política y un sustento militar", alegó, en declaraciones a un canal asunceño.

Peña reconoció que en el país la situación en educación y en derechos humanos es magra, pero rescató que "todo lo que está clavado en el Paraguay fue obra del Partido Colorado", que gobernó casi 70 años en forma ininterrumpida.

Lamentó que se haya generado un "discurso de odio hacia la Asociación Nacional Republicana" (ANR, el nombre oficial del partido) y advirtió que los paraguayos estarían “mucho peor” con otra fuerza en el Ejecutivo y "con muchas menos opciones" de las que ofrece el oficialismo.

El exministro de Hacienda adelantó que conformará su equipo de gestión solo con dirigentes colorados, aunque si no encuentra a la persona indicada para alguna plaza no tendrá problemas en designar a representantes de otros partidos.

"Si no llego a encontrar, no tengo ningún problema en nombrar (de otros partidos), pero principalmente voy a buscar del Partido Colorado. La capacidad y la formación están primero, pero le doy un valor enorme a tener una identidad política", expresó.

Y resaltó que "no solamente con títulos se generan los cambios", un punto del que se puso como ejemplo en su paso por Hacienda: "Me daba cuenta de las limitaciones y ahí desarrollé una pasión por el ejercicio de una política pública. En el Ministerio dejé ya mi saco de técnico. Cuando tenía que interactuar con intendentes, gobernadores, senadores, diputados, y veía ese juego de intereses, me fue mucho más claro cómo se generan los cambios: no es desde la academia, sino desde la lucha de poder".

Peña -que asumirá en agosto- fue apadrinado por el expresidente Horacio Cartes, de cuya mano ganó en diciembre las internas del coloradismo. El exmandatario fue declarado “significativamente corrupto” por el Departamento de Estados de Estados Unidos.

Sobre qué pasaría ante un eventual pedido de extradición de parte de Washington, el electo presidente respondió que Cartes tiene “elementos suficientes" para defenderse y lamentó que la embajada de EEUU en Asunción se hubiese involucrado en una disputa interna paraguaya.

"Yo creo que el embajador y la Embajada cayeron en una disputa política interna; así ocurrió también en Brasil. A Horacio (Cartes) le inventa un caso en Brasil el juez que hoy está siendo investigado justamente por haber hecho eso a días del juicio político a Mario Abdo. Lo que sabemos es que el caso fue preparado en Paraguay y le pidieron al presidente de Brasil que les dé una ayuda", denunció.

Para el futuro jefe del Palacio de López, se trata solo de una persecución contra Cartes, debido a que es un expresidente que mantuvo su vigencia política y "escaló demasiado". (Télam)