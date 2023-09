El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no estará en la Cumbre del G20 que se llevará a cabo en India el sábado y domingo por haber dado positivo de Covid, anunció el propio mandatario en sus redes sociales.

“Esta tarde he dado positivo en Covid y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20. Me encuentro bien”, escribió Sánchez en su cuenta de la red X (antes Twitter).

Y remarcó que España estará “magníficamente representada” por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, así como por el ministro de Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares

Según detalló la Presidencia en un comunicado, Sánchez “seguirá trabajando desde su residencia".

MIRÁ TAMBIÉN Exjefe de Odebrecht en Perú revela aportes para campañas de Humala, Alan García y Keiko Fujimori

La ausencia del mandatario español se suma, aunque por distintas razones, a las de Vladimir Putin (Rusia), Volodimir Zelenski (Ucrania), Andrés López Obrador (México) y Xi Jinping (China).

Representantes de las 20 principales economías del mundo, entre ellas la Argentina, que en conjunto suman el 85% del PBI del mundo, deliberarán en Nueva Delhi en la cumbre anual del grupo.

En el encuentro estará el presidente Alberto Fernández, que impulsará la necesidad de rediscutir la arquitectura financiera global, los desafíos ambientales y cuestiones como la inseguridad alimentaria y energética que atraviesa el planeta, indicaron fuentes oficiales.

América Latina estará representada también por el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo país asumirá la presidencia del G20 en diciembre, en lo que es el regreso del líder del Partido de los Trabajadores a este foro tras la gestión de Jair Bolsonaro. (Télam)