El partido Smer-SD, opuesto a la ayuda a Ucrania y crítico de la Unión Europea (UE) y la OTAN, ganó las elecciones generales en Eslovaquia, según los resultados oficiales y definitivos divulgados hoy.

El partido del exprimer ministro Robert Fico alcanzó el 23,3% de los votos, por encima del centrista Eslovaquia Progresista, que recibió 17,03%, con 99,43% de los votos contados, informaron las autoridades electorales.

Fico, de 59 años, prometió que Eslovaquia no enviará "ni una munición" a Ucrania y se pronunció a favor de un acercamiento y de conversaciones con Rusia.

Analistas anticipan que un Gobierno de Fico cambiará radicalmente la política exterior eslovaca para asemejarse a la del primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orban.

Smer-SD deberá alcanzar 42 escaños de los 150 del Parlamento, por lo que deberá formar una coalición con aliados para gobernar.

Un posible aliado será el partido de izquierda Hlas-SD, surgido en 2020 cuando un grupo de diputados de Smer renunció a la agrupación. El partido alcanzó 27 escaños legislativos.

Hlas es dirigido por Peter Pellegrini, quien asumió como primer ministro en 2018 luego de la renuncia de Fico en medio de protestas nacionales tras el asesinato del periodista Jan Kuciak y su prometida.

Kuciak denunció vínculos entre la mafia italiana y el gobierno de Fico en su último artículo, publicado póstumamente.

Pellegrini dijo a periodistas que no es buena idea tener a dos ex primeros ministros en un mismo gobierno, aunque "eso no significa que tal coalición sea imposible", informó la agencia de noticias AFP.

Los dos partidos se aliaron en el pasado con el nacionalista Partido Nacional Eslovaco (SNS), que deberá alcanzar 10 escaños, para una mayoría parlamentaria de 79 legisladores.

Fico ya conformó gobierno en dos ocasiones con el SNS, que también se opone a la ayuda para Ucrania.

Eslovaquia es uno de los mayores contribuyentes de Ucrania como porcentaje del PBI.

El ministro eslovaco de Defensa, Martin Sklenar, visitó Kiev antes de la elección, y el día de la votación, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski agradeció a Eslovaquia por su apoyo.

"Tenemos que escuchar cuidadosamente lo que dice Fico abiertamente", comentó a la AFP el analista independiente Grigorij Meseznikov.

"Está propagando narrativas prorrusas y (...) eso es algo serio. No será fácil cumplir con la amenaza (de acercarse a Moscú) pero lo va a intentar, y entonces estaremos más cerca de Hungría", agregó.

Hungría es visto como un socio problemático de la UE, criticado a menudo por temas de cumplimiento de leyes y obstaculizar los esfuerzos de la UE y la OTAN de brindarle ayuda a Ucrania.

El próximo Parlamento eslovaco también incluirá al centrista OLaNO del ex primer ministro Igor Matovic (2020-2021), cuyos partidarios se enfrentaron a golpes con otros de Smer durante la acalorada campaña.

OLaNO encabeza una coalición de tres partidos que deberá alcanzar 16 escaños.

Los centristas Demócrata Cristianos y el derechista SaS también obtuvieron suficientes votos para tener escaños legislativos. (Télam)