El Movimiento Cinco Estrellas de Italia, una de las fuerzas que integran el Gobierno de coalición que sostiene al premier Mario Draghi, se plantea apoyar a un candidato de centroderecha para suceder al actual presidente Sergio Mattarella, que termina su mandato en febrero próximo y no se plantea ir por la reelección.

"¿Un jefe de Estado que no sea de centroizquierda? No está escrito en ninguna parte que un Presidente deba ser de una determinada proveniencia o de un área política particular", aseguró el líder del Cinco Estrellas, el expremier Giuseppe Conte, en declaraciones que publica hoy el diario Repubblica.

La declaración de Conte llega mientras las distintas fuerzas políticas empiezan a analizar qué perfil buscarán para suceder a Mattarella, quien el 3 de febrero de 2022 termina su mandato de siete años y ya anunció que no buscará un segundo período.

Desde la centroderecha, tanto las fuerzas oficialistas como Liga y Fuerza Italia y las opositoras como Hermanos de Italia ya plantearon la intención de apoyar al tres veces premier Silvio Berlusconi para la jefatura del Estado.

En la centroizquierda, en tanto, la lista de posibles candidatos incluye al expremier Paolo Gentiloni o al actual primer ministro Draghi, quien recibe apoyos transversales de las fuerzas políticas.

En ese marco, Conte se limitó a precisar que para su fuerza el próximo Presidente debe tener "un alto perfil moral".

La elección del Presidente, de todos modos, no se hace a través del voto popular sino por medio de los 630 diputados y 315 senadores que conforman el Parlamento.

Mattarella fue electo el 31 de enero de 2015, en la cuarta votación del Parlamento, luego de que en los primeros tres intentos el nombre del ahora mandatario no alcanzara los dos tercios de los votos necesarios.

En la cuarta vuelta, que exige por Constitución solo la mitad de los votos, le permitió obtener el cargo al que había sido propuesto por el entonces premier Matteo Renzi, con 610 apoyos sobre 1.009 votos.

Si bien por Constitución puede optar a un nuevo mandato, el mandatario ya anunció que no buscará un nuevo período. (Télam)