Miles de manifestantes se agolpaban este mediodía frente al Palacio Legislativo uruguayo en el marco de la jornada de paro general y marcha convocada por la central única de trabajadores, PIT-CNT, contra el proyecto gubernamental de reforma de la seguridad social, iniciativa que considera negativa para los intereses populares.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, anticipó que si bien la medida comenzó a las 9, cada gremio determinará la hora de finalización.

Abdala calificó como "muy buena" a la movilización en un breve diálogo con Télam desde las puertas del Congreso, donde más tarde hablará ante la multitud.

El líder sindical había dicho al hacer la convocatoria a la protesta que la reforma aumenta la edad para jubilarse y eleva “al barrer" los años de trabajo.

Asimismo, aseguró que "a contingentes masivos de la clase trabajadora le genera menos derechos, quitándole condiciones que no tienen nada que ver con las tradiciones del país. Se debe recordar que la seguridad social nace de los Consejos de Salarios y la negociación colectiva. La seguridad social es un mecanismo para la protección de la gente, de lo que no resuelve la economía del mercado", publicó el medio local Caras y Caretas .

También remarcó que la seguridad social implica derechos de infancias y de otros que se generan cuando un trabajador fallece, en alusión a las pensiones por viudez.

Afirmó que este proyecto “implica un retroceso, mantiene una perspectiva en la cual los sectores mayoritarios de la población vamos perdiendo derechos", y agregó que "la mayoría de la población no comparte esta reforma jubilatoria".

En cambio, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, afirmó esta mañana que la reforma que pretende aprobar el Gobierno no es perjudicial para los trabajadores. "Si no, no estaría de acuerdo", expresó en declaraciones a canal 10.

Sumó que "extender la edad de jubilación es inevitable", y cuestionó al PIT-CNT y al Frente Amplio por criticar el proyecto sin presentar uno alternativo. "Nunca hubo un documento alternativo. Oponerse a algo es un bollo", reclamó.

Afirmó que "la reforma es necesaria", por lo que se manifestó en desacuerdo con el paro en contra del proyecto que ya tiene media sanción del Senado. "No comparto que hoy haya una protesta contra una norma que yo creo que es necesaria", sostuvo.

Defendió que se recibieron 80 delegaciones "de todo tipo" para el armado del proyecto". "Es mucho más que el famoso diálogo que generó el Frente Amplio en el 2008", comparó.

Debido a la movilización se cortó el tránsito en algunos puntos de la circunvalación del Parlamento, lo que provoca desvíos y alteraciones que complicaban la movilidad en la zona, con importantes atascos, por ejemplo, en la calle Colombia, una de las vías de salida del Palacio hacia la rambla portuaria, ilustró el portal Subrayado.

En las primeras horas de la mañana no había inspectores de tránsito en la zona para organizar y desviar a los vehículos que se metían en una suerte de embudo al llegar a la zona del Parlamento y no poder continuar por la circunvalación hacia el Centro.

(Télam)