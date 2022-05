El grupo armado Clan del Golfo, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia y dedicado al narcotráfico, anunció hoy un "paro armado" en varios departamentos del país en respuesta a la extradición a EEUU de su máximo líder, Dairo Úsuga, alias Otoniel, que ya está en poder de las autoridades de Nueva York.

"El comandante Otoniel se encontraba honrando sus compromisos con la verdad ante las instancias correspondientes. Presentarlo como un gran criminal para justificar su extradición en nada beneficia la reconciliación, que es el gran sueño colombiano. En consecuencia, obligados por el Gobierno nacional, decretamos un paro armado en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba", señala un comunicado que firma el Bloque Central Urabá, que opera en la zona.

El grupo anunció la medida a través de sus distintos bloques en los departamentos de Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena, y afirmó que "todas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales quedan suspendidas entre el 5 de mayo y el 10 de mayo", según la agencia Sputnik.

Otro comunicado, firmado por el Bloque Aristide Meza, anuncia la medida para las regiones del Sur de Bolívar y el Magdalena.

En ese texto, el grupo prohíbe a la población abrir negocios comerciales y movilizarse en cualquier medio de transporte.

"No nos hacemos responsables de aquellos que no acaten las órdenes que se les están dando", advierte el texto, que agrega que "está de más resaltar que de no cumplir, las consecuencias podrían ser desfavorables".

El sitio del diario El Espectador detalló que el Ejército verificó que anoche fueron incinerados varios vehículos en inmediaciones de Puerto Valdivia, y que en el departamento de Sucre hombres armados obligaron a descender a 43 personas que viajaban en un colectivo, incendiado rato después.

En otros actos hubo varias pintadas en la ruta con la leyenda "AGC Presentes", y otros tres vehículos fueron incinerados en el municipio de Sincé, donde también fueron vandalizados dos camiones y una moto.

El Clan del Golfo es un grupo armado ilegal, dedicado al narcotráfico, surgido tras la desmovilización de grupos paramilitares de extrema derecha en 2006.

Otoniel, detenido el 23 de octubre de 2021, fue extraditado ayer a EEUU, y hoy mismo tuvo su primera presentación ante la justicia de ese país acusado de delitos de tráfico de narcóticos, entre otros

En Colombia, según la Fiscalía, Otoniel registraba 122 órdenes de detención por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico, entre otros.

El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró hoy que el Clan del Golfo comenzó a sentir los efectos de la presión por parte de la fuerza pública y la extradición de Otoniel, y afirmó que junto con el Ejército y la Policía se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población civil.

Medios bogotanos señalan que tras la captura de Otoniel, el Clan del Golfo se dividió y actualmente son dos cabecillas, quienes se disputan el liderazgo del grupo criminal, alias Chiquito Malo y Wilmar Antonio Giraldo Quiroz, alias Siopas.

(Télam)