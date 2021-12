La cámara baja del Parlamento de Alemania fijó hoy para el 8 de diciembre la fecha en que elegirá al socialdemócrata Olaf Scholz como jefe de Gobierno, poniendo así fin a 16 años en el poder de la canciller saliente, Angela Merkel.

El futuro canciller Scholz, de 63 años, debe ser elegido por una mayoría de 736 diputados de la cámara baja del Parlamento, antes del traspaso de poderes el mismo día con la conservadora Merkel.

Casi dos meses después de las elecciones, marcadas por un derrumbe histórico del campo conservador, Scholz encabezará una coalición inédita de tres partidos: su Partido Socialdemócrata (SPD), los ecologistas de los Verdes y los liberales del FDP.

El 6 de diciembre era la fecha que se barajaba para la ratificación de Scholz cuando las tres agrupaciones anunciaron su acuerdo de coalición, la semana pasada, pero el Parlamento dijo hoy en una nota que será el día 8, informó la agencia de noticias DPA

El procedimiento de elección del canciller -el jefe del Gobierno y una de las tres máximas autoridades nacionales, junto al presidente de la República Federal y al presidente del Parlamento- está sujeto a un ceremonial muy estricto.

Tras la elección por los diputados, el futuro canciller es recibido por el presidente, quien le entrega su "acta de nominación", que marca el inicio oficial de su mandato de cuatro años.

Entonces, el canciller vuelve al Parlamento para jurar el cargo antes de desplazarse a la cancillería para el traspaso de poder.

Esta elección se produce en medio de la crisis sanitaria en Alemania.

Scholz ya está trabajando en ello y el jueves participó en una reunión entre Merkel y los dirigentes de las 16 regiones en la que se decidió aumentar las restricciones para las personas no vacunadas contra el coronavirus.

Asimismo, aseguró que su gobierno también se centrará en temas medioambientales.

Las tres formaciones afirmaron que se pusieron de acuerdo sobre un "contrato" de coalición llamado "Atreverse a más progreso. Alianza para la libertad, la justicia y la sostenibilidad", con grandes propuestas medioambientales, como avanzar el fin del uso del carbón a 2030, en lugar de 2038.

Alemania, que atraviesa la cuarta ola de coronavirus, volvió a registrar en el último mes un aumento significativo de casos y muertes.

El experto Oliver Keppler alertó ayer que la nueva variante Ómicron del virus circula en el país desde hace un tiempo y es posible que ya haya en el país "varios cientos de casos".

Hoy, Alemania decidió aumentar las restricciones contra las personas no vacunadas, imponiéndoles prácticamente un confinamiento en el que no tendrán acceso a comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y de ocio.

También se confirmó un proyecto de ley sobre la vacunación obligatoria, a la que Scholz es favorable, que se presentará ante el Parlamento para que entre en vigor en febrero o marzo. (Télam)