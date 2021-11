El candidato del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, quien fue tercero en la primera vuelta presidencial, llamó a sus adherentes a hacer una consulta dentro del partido para definir mediante "democracia digital" si apoyarán al derechista José Antonio Kast o al izquierdista Gabriel Boric en el balotaje del próximo 19 de diciembre.

"Vamos a hacer la consulta que corresponde, ojalá invitando a ambos candidatos para que nos cuenten su misión. No es un debate ni un examen, pero que le cuenten a la comunidad del Partido de la Gente qué es lo que están pensando y, así, nosotros en forma colectiva, tomar una decisión", detalló Parisi.

En este punto, indicó que "la directiva (en referencia a las autoridades partidarias) no va a tomar una decisión de qué hacer" y agregó: "Acá nosotros a la gente no la tenemos en cajita, no somos igual que todos los partidos políticos".

Este anuncio fue dado a conocer mediante una transmisión en vivo en su canal de Youtube "Bad Boys", red por la que realizó gran parte de su campaña debido a que el ahora exaspirante a La Moneda reside en Estados Unidos.

Además, el fundador del PDG no se había referido de manera oficial a los resultados en los comicios del pasado domingo, y aprovechó la transmisión para destacar: "Lo importante es que creamos una nueva política, una política abierta a la gente con la democracia digital, y más que eso, generamos nuevos liderazgos que van a ser importantes para el futuro de la política en Chile", aseveró.

Por su parte, el presidente del PDG, Luis Moreno, aclaró que tienen pensado hacer la consulta durante la primera quincena del mes próximo, con miras a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 19 de diciembre. (Télam)