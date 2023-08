El electo presidente de Paraguay, Santiago Peña, adelantó hoy la chance de eliminar la Secretaría Anticorrupción como parte de una reestructuración del Estado, en un encuentro que mantuvo con senadores nacionales.

“Muchas senadoras y senadores mencionaron que hay instituciones que no están cumpliendo con sus funciones. Yo mencioné el caso de Anticorrupción, que en 10 años la institución no descubrió nada”, señaló Peña ante la prensa tras la reunión.

Para el próximo mandatario, la Secretaría, desde su creación en 2012, “no aportó nada significativo”.

“Es una institución que no tiene marco legal; es una ilusión que cuenta con menos de 20 funcionarios que son comisionados. No se reportó ningún caso de corrupción. Entonces fue un claro ejemplo de cómo muchas veces creamos instituciones para ubicar a una persona, pero que no tiene ningún objetivo”, agregó Peña, según los diarios Última Hora y ABC Color.

Peña asumirá el 15 de agosto en reemplazo de Mario Abdo Benítez, y viene llevando a cabo una serie de reuniones sectoriales como parte del proceso de transición. Hoy estuvo con la mesa directiva de Diputados, y con senadores de varias bancadas.

Explicó entonces que la posibilidad de suprimir dependencias “se enmarca en un proyecto de construcción de un Estado más moderno”.

El Estado tuvo un crecimiento desordenado, con multiplicidad de funciones en muchas de las instituciones. No se trata de suprimir: más bien se trata de unir a las instituciones; es hacer algunos ajustes para mejorar las funciones de algunas instituciones”, acotó.

Aseguró, además, que eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) no implica dejar de lado las investigaciones sobre maniobras irregulares en el Estado, porque para ello está la Auditoría General del Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR).

Justamente hoy Peña anunció que el abogado Marco Aurelio González -docente universitario y con varios máster y especializaciones- será el titular de la CGR.

(Télam)