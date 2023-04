(Por Jorge Pailhé, enviado especial) Paraguay entró hoy en el período de veda electoral con vistas a los comicios presidenciales del domingo, en una última jornada laboral de tranquilidad tras el cierre de campaña de los candidatos favoritos, Santiago Peña, del oficialismo colorado, y Efraín Alegre, de la opositora Concertación, con expectativa ante los disímiles resultados de las encuestas de intención de voto.

Después de que anoche Peña y Alegre se declararan triunfantes en gigantescos actos de cierre de campaña, el debate político aparecía en las calles y bares de Asunción, a pesar de la veda.

En la céntrica Plaza de la Democracia, donde muchos comerciantes ya tenían habilitados desde el mediodía sus puestos de venta de artesanías y otros artículos bajo un sol sin nubes y con una temperatura cercana a los 30 grados, los trabajadores del lugar y transeúntes ocasionales se prestaron a hablar de la votación del domingo.

"Yo voy con Payo", resumió a Télam un joven cuidador de vehículos, en un uniforme verde claro, en referencia a Paraguayo "Payo" Cubas, un candidato "outsider" que se presenta con un discurso antipolítica y anticorrupción y que en las últimas semanas parece haber obtenido un crecimiento exponencial en algunos sondeos.

MIRÁ TAMBIÉN Naciones Unidas pide a los países de la región que no expulsen más a los haitianos

"Es el único que no miente, y ya tenemos demasiados años de los colorados y los liberales", agregó.

De todas formas, los encuestadores dudan de que el mayor apoyo se concrete finalmente en sufragios que valgan para el conteo final, ya que en muchos casos proviene de jóvenes y de gente de condición humilde que probablemente no se acercará a cumplir con el deber cívico, porque no existe ningún tipo de pena para quienes no votan.

Otros ciudadanos y ciudadanas que se sumaron a la charla en la capital paraguaya expresaron que votarán por Peña, algunos menos por Cubas y menos aún por Alegre, a quien muchos de los consultados señalaron como el candidato que "no votarían".

Este tipo de respuestas no sorprende a los especialistas, ya que existe en un sector del electorado una intención de voto que puede apuntar en un momento a Peña y en otro a Cubas, lo cual -al ser una elección de una sola vuelta- podría mejorar las chances de triunfo de Alegre.

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno brasileño exime del pago de impuesto a las ganancias a 13 millones de trabajadores

Esa última posibilidad es la que presentó a principios de mes la encuestadora Atlas Intel, que le adjudicó al líder liberal 38,1% de las intenciones de voto, frente a 36,4% de Peña, aunque con el paso del tiempo parecen haber variado algunas cosas.

En esa muestra, Cubas figuraba en tercero con 14,5%, dejando un papel testimonial para otros dos candidatos que esperaban obtener mejores índices, al menos en los sondeos: el exarquero de fútbol José Luis Chilavert y el excanciller Euclides Acevedo.

En tanto, otra encuesta de Grau y Asociados le asigna al día de hoy unos 15 puntos porcentuales de ventaja a Peña y marca un descenso importante en el caudal de apoyos para Alegre, jefe del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), así como un crecimiento en las preferencias para Cubas, exsenador con pasado colorado.

La irrupción de Cubas recuerda al caso de Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de Colombia del año pasado, en las que se impuso Gustavo Petro, y en las que salió segundo relegando las aspiraciones de la derecha uribista.

"Es el que supo encarnar el sentimiento de miles de paraguayos que están hartos de los partidos tradicionales, el colorado y el liberal", señaló a Télam Alfredo Grau, de la encuestadora homónima, sobre este personaje, que en su afán de diferenciarse de la política tradicional ha incurrido en acciones indeseables, como defecar frente a la puerta de un juzgado del que salía luego de agredir con un cinturón de cuero a un magistrado.

"Lo de Payo no fue tan fácil de detectar en algunas encuestas, porque su crecimiento fue exponencial y se dio en las últimas cuatro semanas", explicó el especialista respecto de la gran distancia que muestran sus últimos sondeos con otros que, aun admitiendo que ganará Peña, marcan cierta estrechez entre los índices de preferencias del colorado y el liberal.

Para Grau, la que señala como defección electoral que tendrá la Concertación tiene origen en una mala decisión de la dirigencia de la alianza opositora, que fue no llevar como candidato a presidente a Acevedo, excanciller del actual presidente Mario Abdo Benítez, que podía acercar algún voto que simpatizara con los colorados y también al electorado de izquierda, identificado con el expresidente Fernando Lugo.

El politólogo se mostró seguro también de que la diferencia que sus mediciones le asignan a Peña respecto de Alegre redundará en un Parlamento mayoritariamente colorado, a punto tal que da por seguro que el futuro gobierno pasará con facilidad la cifra de 23 senadores nacionales que marcan la mayoría propia en una cámara de 45.

El domingo, a partir de las 7 (las 8 en la Argentina) y hasta las 16,30, 4.782.940 de ciudadanos deberán asistir a las urnas electrónicas para definir no sólo al presidente y vice, sino también renovar el total del Congreso (45 senadores y 80 diputados), y a 17 gobernadores, entre otras autoridades departamentales. (Télam)