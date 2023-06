El ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, consideró hoy que el gobierno de Luis Lacalle Poiu “ofreció más verdad que el anterior” del Frente Amplio en materia de informaciones sobre detenidos-desaparecidos durante la dictadura y negó que exista “falta de voluntad” en las Fuerzas Armadas para aportar datos sobre la cuestión.

“Hoy puedo afirmar que hay más verdad que cuando asumimos. Este gobierno ofreció más verdad que el anterior. Nosotros recibimos un pedido de acceso (a la información) cada tres días y medio. Antes se recibía uno por mes”, destacó García.

En declaraciones a un canal de Montevideo, recogidas por el sitio de La Diaria, el ministro habló del hallazgo de restos óseos en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, a raíz de las excavaciones que se desarrollan en la zona desde 2020, a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Resaltó por eso la actitud “proactiva” del Gobierno para la obtención y liberación de información, se declaró “muy conmovido” por saber que hay cuerpos enterrados en predios militares y enmarcó la tarea de búsqueda en “la ratificación de un compromiso” que asumió el presidente y él mismo.

García insistió en poner de relieve la política de su ministerio respecto del pasado reciente, sostenida en la “transparencia para brindar toda la información a la que se pueda acceder” y cuestionó a la administración anterior porque “había solicitudes de información que estaban en el ministerio y no habían sido dadas a familiares u organizaciones”.

El funcionario defendió el proyecto de ley que presentó días atrás sobre la liberación de archivos vinculados a la dictadura, y expresó: “Creemos que no hay verdad si está limitada, si está recortada. Puede ser una verdad parcial, pero una verdad parcial no es la verdad; es una edición de la verdad. No es mentira, pero se asimila”.

El titular de Defensa llamó la atención sobre la imposibilidad de encontrar un documento de 2005, elaborado por los Carlos Díaz y Pedro Barneix, sobre el accionar de las FFAA.

“Lo que no entiendo es dónde está ese documento, que se hizo para el gobierno del FA. Ordené dos veces buscarlo y no aparece. Si un presidente le pide a un comandante del Ejército un documento, el comandante del Ejército no lo mete por vía administrativa; se lo entrega en mano al presidente de la República”, deslizó como cuestionamiento.

Y aseguró que no hay “falta de voluntad de las Fuerzas Armadas” a la hora de entregar información, sino que “muchas veces los (documentos) que no aparecían es porque había dirigentes políticos que no los daban, no militares”.

“Todo lo que he pedido, lo he recibido. Hubo dirigentes políticos que no pidieron o pidieron, obtuvieron y no dieron”, acusó. (Télam)