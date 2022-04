El presidente y el vice de Bolivia, Luis Arce y David Choquehuanca, participaron hoy de la reunión del llamado Pacto de Unidad, el encuentro de cinco fuerzas que respaldan al Ejecutivo, en el que no estuvo, en cambio, el expresidente y líder del oficialista MAS, Evo Morales, que destacó que la unidad del sector “está intacta”.

Arce y Choquehuanca fueron las figuras centrales de la reunión que se llevó a cabo en la sede de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cstcb), en La Paz, y a la que inicialmente se esperaba que concurriera también Morales, en medio de versiones sobre supuestas diferencias entre sectores internos.

Morales lanzó en las últimas semanas algunos cuestionamientos al gobierno, lo que alimentó las versiones de diferencias serias en el oficialismo y de la consolidación de tres estructuras internas, cada una referenciada en el exmandatario, en Arce y en Choquehuanca.

Eso acrecentó las expectativas sobre la reunión de hoy, pero Morales tuvo agenda propia en Cochabamba, aunque usó su cuenta de la red Twitter para expresar su postura.

“Hago un llamado a nuestra militancia a no dejarse confundir con las mentiras e intrigas de la derecha golpista y sus medios que busca dividir y desestabilizar. La unidad del bloque popular del MAS-IPSP está intacta. Nuestras organizaciones trabajan de la mano con nuestro gobierno”, afirmó, en el primero de sus mensajes.

Después agregó: “A diferencia de partidos opositores que se dedican a sus campañas de odio y racismo contra Evo, nuestro instrumento político, que llegó al gobierno gracias al voto del pueblo, tiene un plan de trabajo para reconstruir la economía y la democracia destruidas por el régimen de facto”.

Finalmente, destacó a la fuerza gobernante como “una organización política viva que debate y resuelve internamente sus contradicciones” y puso de relieve que “a la hora de defender la dignidad, soberanía y economía del pueblo, actuamos con la verdad, unidad y solidaridad; sin mezquindad ni falsedad”.

Las organizaciones sociales habían convocado la semana pasada al presidente, al vice y a Morales a este encuentro, aunque Morales dijo no haber recibido ninguna invitación.

MIRÁ TAMBIÉN EEUU boicoteará las sesiones del G20 en las que participe Rusia

"Mira, primero no he recibido una invitación oficial del Pacto de Unidad. Pero no tiene ningún sentido; la prensa dice que va haber careo, debate. No tengo ningún problema con el hermano presidente Lucho (Luis Arce)", respondió ayer en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

El llamado Pacto de Unidad está integrado por la Confederación de Trabajadores Campesinos (Cstcb); la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas-Bartolina Sisa; la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales (Cscib); la Confederación de Pueblos Indígenas (Cidob); y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). (Télam)