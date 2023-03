(Por B.LL.)- Juan Carlos Monedero alertó sobre el riesgo que implica que las expresiones políticas del campo popular caigan en la fragmentación, en disputas que se imponen por sobre la necesidad de acuerdos programáticos, porque "hay una estrategia del sistema que es dividir las fuerzas progresistas".

Para ejemplificarlo, el intelectual, socio político del exvicepresidente español Pablo Iglesias en Podemos, tomó la experiencia de las elecciones francesas en las que Jean-Luc Mélenchon vio desvanecerse las posibilidades de ser presidente porque los partidos de izquierda no encontraron una síntesis para alcanzar la unidad.

Monedero señaló que "hay cosas que no tienen solución en la teoría" y agregó: "En cambio, sí podemos encontrar una solución en la práctica. Mirar lo que ha ocurrido en otros lugares nos puede dar cierta luz. Hemos visto con susto cómo, en las elecciones en Francia, se presentaban cinco partidos de izquierda, dos partidos trotskistas, un partido socialista, un partido verde de izquierda y La France Insoumise de Mélenchon. Y nos parecía una barbaridad, porque decíamos 'van a pasar a segunda vuelta (Emmanuel) Macron y (Marine) Le Pen', que es lo que ocurrió por un porcentaje pequeñito. Es decir, si esos partidos que no iban a ningún lado se hubieran retirado y apoyado a Mélenchon, él hubiera pasado a segunda vuelta y muy probablemente hoy sería el presidente de Francia".

"Hay una estrategia del sistema que es dividir las fuerzas progresistas. Logra hacer una cuña brutal para romper", describió el politólogo para sostener que, "en esta separación, entre los coherentes, los moralistas o los idealistas, los oportunistas y los realistas" se ve "cómo se meten cuñas desde el poder".

"Yo he tenido 14 juicios y no he tenido nunca ningún cargo, porque nos identifican como los que no cedemos. Y aguantamos, porque la razón de ser de nuestra fuerza política no es gestionar lo que existe, ese es el gran error, sino cambiar lo que existe", indicó.

En su análisis sobre las estrategias del sistema para dividir, segmentar y controlar a las fuerzas progresistas, Monedero introdujo el factor tecnológico: "La derecha está gastándose inmensas cantidades de dinero en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, para comprar mensajes personalizados, específicos. Porque ahora mismo saben más de nosotros que quizá nosotros mismos. Tienen hasta 5.000 datos de cada ser humano digital. Se han metido en nuestra cotidianidad, al regalarles los datos, y eso les da un poder inmenso para intentar controlarnos".

No obstante, observó que, si bien es complicado pelear contra eso, "se van logrando cosas", y dio un ejemplo reciente a partir de una ley sancionada en España.

"El gran capital nos tiene vigilados sin que nos demos cuenta. Te despiden por un algoritmo que no terminas de entender, o la decisión de tu puesto de trabajo o de tus condiciones laborales la toman a 7.000 kilómetros de distancia de donde tú estás. Acaba de aprobarse una ley en España, donde las empresas tienen la obligación de enseñarles el algoritmo laboral a los sindicatos", contó.

En ese marco, agregó: "Es una manera de transparentar cosas porque, lo que no ves, no lo entiendes, y, lo que no tiene nombre, no existe. Esa tarea que a veces puede molestarnos de decir 'todas, todos y todes', cuando estás mencionando ese 'todes' (aunque nos cuesta trabajo a los que somos más mayores, porque no estamos acostumbrados a esos nuevos lenguajes) estás permitiendo que haya gente que sienta que existe porque les estás nombrando".

(Télam)