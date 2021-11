En medio de su gira europea, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechazó hoy en Madrid la idea de que España deba pedir perdón por su pasado colonial en América Latina, a la que equiparó con estar "contra la naturaleza".

"Eso es contra la naturaleza. Yo no participo de esas ideas", señaló Lasso durante un foro en la capital española, en el que participó también el expresidente español José María Aznar.

"Decir que España nos tiene que pedir perdón es como ir donde tu mamá y decirle: 'Oye Mami, vas a tener que pedirme perdón porque me diste algunos cocachos (golpes) y voy a escribir una nueva historia donde no me diste de amamantar, lo que fuiste es una persona mala conmigo", agregó el mandatario, según el diario El Comercio.

El jefe de Estado ecuatoriano consideró que hay que reconocer "el origen hispánico" de América Latina y de Ecuador, en concreto, del cual él se siente "satisfecho".

A su juicio, el debate surgido en las últimas décadas al respecto es una consecuencia de "grupos de extrema izquierda, de extremo populismo" que indicó pretenden mantenerse vigentes con una bandera que, según él, "tiene poca aceptación".

En tanto, Aznar agradeció las palabras de su "gran amigo desde hace muchos años" y destacó como clave el hecho de que Lasso estuviese al frente del Gobierno ecuatoriano para que España recupere su supuesta "obligación esencial" en América Latina.

"Hay un retroceso español en Iberoamérica y eso lo quiero decir porque me causa preocupación y tristeza (...) Pero ahora tenemos una oportunidad, si somos inteligentes, de replantear cuestiones y de volver donde siempre tenemos que volver", apuntó el exmandatario, quien hace un mes se burló de la petición de perdón exigida por el Gobierno mexicano a Madrid por el expolio durante la conquista.

Las palabras de Lasso fueron fuente de controversia en Ecuador, especialmente en las redes sociales, donde muchos repudiaron sus dichos, mientras que otros lo apoyaron al considerar que su objetivo es atraer la inversión española al país andino.

Una de las primeras reacciones fue la del excandidato presidencial indígena Yaku Pérez, quien trato al mandatario de ignorante.

"Señor Guillermo Lasso, nos deja estupefactos con sus declaraciones. Usted parece no entender el epistemicidio, genocidicio y ecocidio provocado por la masacre española o su ignorancia es enciclopédica. Ahora es menos, pero los ecuatorianos son negados la visa Schengen a España. Una tristeza", tuiteó.

Desde el pasado miércoles, Lasso se encuentra en España con el objetivo principal de atraer nuevas inversiones y fortalecer las relaciones bilaterales, mientras que su país atraviesa una nueva crisis política y económica.

La tensión ha aumentado en las últimas semanas en el país andino por las movilizaciones convocadas por movimientos indígenas, sociales y estudiantiles en contra de las políticas económicas dictadas por el presidente, quien fue recientemente salpicado por el escándalo de sus cuentas en paraísos fiscales, revelado en los Pandora Papers. (Télam)