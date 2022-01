El Mercosur es “sin ninguna duda la plataforma de inserción internacional” que debe tener Uruguay, más allá de que “funcionó mal” y no se consiguió darle dimensión de modo de generar más empleo en la región, evaluó el nuevo presidente del opositor Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

“Nos preocupa el vínculo profundo que Uruguay debe tener con la región, fundamentalmente con el Mercosur, porque esa es la plataforma, sin ninguna duda, de inserción internacional. Que funcionó mal, que no supimos darle la dimensión para insertarnos en el mundo y generar trabajo, no hay dudas. Pero también es verdad que no hay alternativa al Mercosur”, señaló Pereira.

En una entrevista con Télam, el exjefe del PIT-CNT advirtió que para Uruguay “negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China es riesgoso para algunas actividades, pero sobre todo es riesgoso para el bloque”.

El Gobierno de Luis Lacalle Pou tiene abiertas negociaciones con China y ahora también con Turquía para discutir la chance de un TLC, aunque el Mercosur veta acuerdos de ese tipo sin el consenso de todo el bloque.

El dirigente reseñó que su país “no tuvo éxitos cuando entró en conflicto con Argentina, así que toca meditar bien esto”.

“No estamos en el Gobierno, pero tenemos que tener nuestra propia política exterior. Fuimos críticos de promover esto sin el Mercosur. En todo caso, no vi éxitos para los países que firmaron TLC, sobre todo para las personas que viven en peores situaciones. Uruguay debería tomarse un tiempo para no tomar ninguna decisión que afecte el bloque”, concluyó Pereira. (Télam)