El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, consideró hoy que el ataque interno contra el papa Francisco que el pontífice denunció la semana pasada "es una cosa de pocos" dentro de la Curia.

"Probablemente el Papa tiene información que yo no tengo porque sinceramente no me había dado cuenta que hubiese este clima"; planteó hoy Parolin en declaraciones a la prensa en Roma, al participar de un congreso del Partido Popular Europeo.

La referencia de Parolin se da luego de que ayer se conocieran declaraciones del Papa de la semana pasada en las que denunció que dentro del Vaticano "algunos" lo querían "muerto" tras la operación de colon a la que se sometió el 4 de julio de este año.

Según Jorge Bergoglio, algunos prelados incluso llegaron a reunirse pensando que se encontraba peor de lo que se informaba oficialmente y ya "preparaban el cónclave", es decir la reunión de cardenales que debe elegir al Papa en caso de renuncia o muerte.

"Pienso, sin tener muchos elementos en la mano, que se trata de una cosa de pocos, de alguno que se puso estas cosas en la cabeza", relativizó Parolin.

"No me parece que haya un clima de este tipo", agregó luego el purpurado italiano, designado por Francisco en 2013 como "número dos" del Vaticano.

La referencia del Papa a la preparación de su eventual sucesión pareció dirigida a los grupos conservadores contrarios a las reformas que el pontífice argentino, de 84 años, emprende especialmente en las áreas financieras de la Santa Sede.

A inicios de septiembre, Bergoglio debió aclarar que jamás le "pasó por la cabeza" la idea de una renuncia luego de una serie de artículos en medios conservadores que apuntaban esa hipótesis. (Télam)

