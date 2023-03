Los cancilleres de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) condenaron en una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, las declaraciones del extremista ministro israelí Bezalel Smotrich, en las que aseguró que no había "tal cosa" como el pueblo palestino, informó hoy la prensa internacional.

"No existe tal cosa como una nación palestina, no hay historia palestina, no hay idioma palestino", argumentó Smotrich el pasado fin de semana durante un acto en París, en un atril con un mapa del llamado Gran Israel que incluía a toda Jordania.

El CCG ya protestó la semana pasada por las declaraciones del líder de Sionismo Religioso -y ministro de Finanzas con competencia excepcionales de seguridad- pero ahora trasladó sus quejas a Blinken, como responsable diplomático de Estados Unidos, aliado del gobierno israelí, cuyo departamento ya tildó en su momento de "ofensivos" los comentarios de Smotrich.

"Llamamos a que Estados Unidos asuma sus responsabilidades al responder a todas las medidas y declaraciones que tienen como objetivo al pueblo palestino", señalaron los ministros en el texto, recogido por el diario árabe Asharq al Awsat.

El Consejo, conformado en 1981, está integrado por seis países: Baréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

En la misiva, los ministros de Exteriores también pidieron a Estados Unidos que juegue "el papel que les corresponde para alcanzar una solución justa, integral y duradera al conflicto basada en los principios del derecho Internacional".

Tras la polémica, la cancillería israelí subrayó que Israel respeta la integridad territorial de Jordania y se reafirma en el acuerdo de paz de 1994 firmado con Jordania.

"No ha habido cambio en la postura del Estado de Israel", destacó. Por su parte, el primer ministro palestino, Muhamad Shtayé, condenó las declaraciones de Smotrich.

"Es una prueba concluyente de que el gobierno israelí está dominado por el sionismo extremista" y de su "ideología racista", dijo sobre la coalición de ultraderecha y ultranacionalista en la que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se apoyó para regresar al poder.

No fue la única queja de la jornada contra Israel: el gobierno palestino, mientras, expresó su rechazo a la incursión de la víspera de la Policía israelí en la sagrada mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, de donde desalojó a los fieles que estaban rezando en pleno Ramadán, bajo la sospecha de que se habían atrincherado y preparaban ataques contra los visitantes judíos a la mañana siguiente.

Al menos dos palestinos resultaron detenidos durante la operación, según el diario Jerusalem Post, que citó a la Policía israelí, que además acusó a los fieles de ignorar la directiva de la autoridad jordana sobre el lugar sagrado, el Waqf, que había ordenado el cierre nocturno.

En respuesta, la Autoridad Palestina rechazó la operación y "las continuas provocaciones y agresiones israelíes contra los fieles, en particular en y alrededor de Al Haram al Sharif (el Noble Santuario) durante el mes más sagrado del año".

"La potencia ocupante nunca se ha comprometido, como afirma desde la falsedad, a lograr la calma en Jerusalén, sino a provocar deliberadamente a los fieles musulmanes", añade el comunicado, citado por la agencia Europa Press.

El texto, además, recuerda a Israel que "los fieles tienen derecho a orar en y alrededor de Al Haram al Sharif, cuando lo hagan de acuerdo con las prácticas islámicas".

Durante las primeras semanas del Ramadán, el horario de visita de los judíos se limitará solo a las horas de la mañana, sin las horas regulares de la tarde.

Todavía no está claro si la Explanada estará completamente cerrada a los visitantes judíos durante los últimos días del Ramadán, como ocurre últimamente. (Télam)