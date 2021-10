El exvicepresidente segundo del Gobierno de España Pablo Iglesias afirmó hoy que la derecha y la extrema derecha funcionan de igual manera en España y América Latina, a la vez que consideró a las peleas y a los líderes que se perpetúan en el poder como los mayores problemas de los partidos de izquierda.

"La derecha y la ultraderecha funcionan con las mismas claves en España y en América Latina: reivindicar la ignorancia y su antiintelectualismo", dijo Iglesias en declaraciones al programa radial La Pizarra en la AM750.

"No confíen en un líder político que no lea novelas y no vea televisión", sentenció.

El exlíder de la fuerza de izquierda Podemos se refirió al partido de extrema derecha español Vox, al que calificó como "la expresión más completa del reaccionarismo nacionalista español de ultraderecha" contra el independentismo catalán y Podemos.

"Una de las claves del éxito de la ultraderecha y de Vox ha sido vampirizar a la derecha, se han convertido en un actor ideológico que ha penetrado en las bases culturales de los conservadores y no les dejan espacio ni para una cínica cortesía con el adversario político", estimó.

Al ser preguntado por su alejamiento de la política tras perder las elecciones regionales en Madrid a las que se había presentado como candidato, Iglesias estimó que es necesario estar en cada momento en el lugar en el que se es más útil.

"Creo que era una evidencia que yo me convertí en un chivo expiatorio para la derecha. Había compañeras que podían jugar un papel mucho más útil para el proyecto", destacó y agregó: "Ahora puedo aportar más como profesor universitario, en los medios o en el trabajo de pensamiento con la fundación 25M y echando una mano en las relaciones internacionales".

En ese sentido, Iglesias admitió que un problema en la izquierda es que los grandes líderes no saben retirarse a tiempo.

"Yo creo que favorecer una sucesión que renueve y descoloque al adversario es algo que se tiene que convertir en cultura de la izquierda, más cuando trabajamos en la feminización de los cargos. La política en esta época implica niveles muy altos de desgaste y tiene que haber compañeras y compañeros dispuestos a tomar el relevo cuando sea necesario", explicó.

También se refirió a las peleas dentro y entre las fuerzas de izquierda, a las que calificó como "el mayor daño" para las formaciones por cuestionar la capacidad de resistencia que dan la comunidad.

Iglesias también subrayó el rol de los medios de comunicación, a los que consideró como "el actor más determinante en tiempos de paz".

"Los medios se presentan como neutrales pero es una gran mentira. El triunfo de Andrés López Obrador en México, de Luis Arce en Bolivia y de Alberto Fernández en Argentina son excepciones, lo normal no es que gane la izquierda porque tiene en contra todo", opinó y puntualizó: "Hay veces que las situaciones de desigualdad, los efectos de las políticas de derecha, la movilización, todo eso cuenta pero si no se equipara la correlación de fuerzas en lo mediático, es cuestión de tiempo que terminen ganando otra vez".

El expolítico español explicó que los medios de comunicación no son rentables, pero a su juicio los ricos invierten en ellos porque son uno de los dispositivos más importantes para "mantener su poder y su dinero".

"Una de las tareas fundamentales de todo proyecto transformador es construir tu propia base cultural e ideológica y eso implica lo mediático y cuesta mucho dinero. Yo me conformaría con que la izquierda tomara conciencia de lo que eso representa", concluyó. (Télam)