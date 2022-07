La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Nicaragua canceló la personería de otras 100 ONG, varias de ellas vinculadas a la Iglesia Católica, en este caso, en base a una ley aprobada abril, con lo que el total de organizaciones supera ya las 700.

La mecánica de la cancelación es casi calcada a votaciones anteriores y hasta registran igual resultado: quien propone los cierres de las ONG es el diputado Filisberto Rodríguez y la iniciativa se aprueba con 75 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones.

Entre las entidades cerradas está la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta, una orden de monjas fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

Rodríguez explicó, en su momento, que estas ONG no presentaron sus estados financieros ni informaron quiénes integran sus juntas directivas ni las donaciones previas provenientes del exterior, no revelaron documentos de identidad de sus proveedores de fondos y no cumplieron con la inscripción como "agentes extranjeros".

"Hay una serie de asociaciones, fundaciones, que tienen hasta nueve o diez años sin poner al día sus obligaciones. La realidad es que todas las organizaciones (cuya) personalidad jurídica (ha sido cancelada) es por incumplimiento reiterado año tras año", explicó el presidente de la AN, Gustavo Porras, que remarcó que el cuerpo estaba “limpiando la casa”, según reportó el sitio 100Noticias.

En cuanto a la Asociación Misioneras de la Caridad, la publicación Aleteia denunció el pasado 18 de junio que el Gobierno clausuró las obras de caridad de la organización después de más de 40 años de servicio a los más pobres "como parte de la intensa cacería que ha emprendido el régimen en contra de la Iglesia católica por considerarla opositora y golpista", consignó la agencia Europa Press.

Están en la lista aparecen también la Fundación para el Desarrollo Integral del Río San Juan, la Asociación Instituto de Mediación Laboral, la Asociación Nicaragüense de Apoyo a Pequeños Agricultores, la Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Fundación Nicaragua Aid Fundation.

La nómina completa incluye a asociaciones y organismos civiles de todo tipo: agropecuarias, medioambientales, de apoyo a la juventud, desarrollo comunitario, religiosas, médicas, labores de caridad, derechos humanos y de atención a la infancia.

La AN aprobó una ley en abril que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega ordenó cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales.

La Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación, en quien recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, del retiro de permisos.

Las cancelaciones son tan repetidas y numerosas que no existe un dato certero acerca de cuántas fueron cerradas: la agencia Europa Press habla de 741 solo este año y 100Noticias eleva ese número a 858.

"Me da mucha tristeza que la dictadura haya obligado a las Hermanas Misioneras de la Caridad de Teresa de Calcuta a abandonar el país. Nada justifica privar a los pobres de atención caritativa. Soy testigo del servicio amoroso que prestaban las hermanas. Dios las bendiga", lamentó en la red Twitter el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez.

(Télam)