El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, evitó ir a la cárcel al lograr que la justicia le otorgara la detención domiciliaria con derecho al trabajo y arraigo –debe permanecer en la zona-, mientras se investiga si hizo uso indebido de los bienes del Estado.

“Estoy con la frente alta; soy inocente. Agradezco al juez imparcial”, dijo Quispe al salir, en medio de aplausos de sus seguidores, de la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La justicia decidió anoche que podía estar detenido en su casa, dispuso que no beba alcohol y que pague una fianza de 70.000 bolivianos (algo más de 10.000 dólares).

Quispe había sido detenido el martes, en medio de una fiesta en su despacho y en aparente estado de ebriedad, que él niega.

MIRÁ TAMBIÉN Rusia logra el respaldo de China en la crisis ucraniana y Europa redobla la apuesta diplomática

Una de las denunciantes, la asambleísta María Góngora, criticó la determinación de la justicia y pidió al gobernador que trabaje.

“Estoy muy decepcionada por la justicia y quiero pedirle al gobernador que se dedique a trabajar y no a beber”, dijo Góngora en una entrevista con Cadena A, citada por el diario Página Siete.

Click to enlarge A fallback.

La justicia paceña hizo ayer la audiencia de medidas cautelares por supuesto uso indebido de bienes del Estado y obstrucción de la justicia, en la que Quispe insistió en reivindicar su inocencia y acusar a sus detractores de montar el caso.

“Yo salgo con la frente alta, porque al fin al cabo yo no he cometido nada y todo lo que había hablado era la verdad. ‘Soy inocente, ¿por qué me están arrestando?’, siempre dije”, afirmó, y denunció que la denuncia fue armada y que le “plantaron” bolsas con latas de cerveza aplastadas.

MIRÁ TAMBIÉN Austria se convertirá mañana en el primer país europeo en tener vacunación anticovid obligatoria

La denuncia había sido interpuesta por Góngora y su par de bancada Israel Alanoca, de Somos Pueblo. Ellos publicaron un video en el que se ven decenas de latas de cerveza en el piso mientras el gobernador niega estar ebrio.

Consultado sobre una posible contradenuncia, Quispe lo descartó: “Yo no voy a denunciar; está en su conciencia, cada uno sabe lo que hace”.

“Voy a trabajar más fuerte y más duro porque tengo un compromiso con ustedes y no les voy a defraudar y vamos a fortalecer para que La Paz sea el primer departamento”, remarcó Quispe, hijo y heredero político del líder indígena Felipe "El Mallku" Quispe Huanca, fallecido hace un año por Covid-19.

El mandatario ganó el cargo en la segunda vuelta de las elecciones del año pasado, favorecido por el voto de toda la oposición contra el oficialista Franklin Flores, vencedor de la primera ronda.

(Télam)