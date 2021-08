El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decretó que los gobiernos y organismos extranjeros deberán solicitar el consentimiento previo de la administración nacional para otorgar un premio internacional a cualquiera de sus ciudadanos, informó hoy la prensa local.

El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial, establece en su artículo 24: "El Gobierno, Estado extranjero, organismo o institución internacional que deseen otorgar premio, condecoración o reconocimiento a una persona natural o jurídica nicaragüense, deberá solicitar previamente el consentimiento del Gobierno de Nicaragua por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que otorgue con términos de reciprocidad el correspondiente beneplácito".

La medida fue rápidamente rechazada por la escritora Gioconda Belli, ganadora de numerosos premios internacionales por su obra literaria y una expresa opositora del Gobierno de Ortega.

"Un artista que gana un premio o reconocimiento no lo hace en nombre del país, sino a título personal, por su obra personal o contribución individual a la causa de la literatura, del periodismo, etc. El Estado no es dueño de mi obra, por ejemplo, ni de mi persona y ni yo ni nadie que me otorgue premios tiene por qué esperar que el Estado de Nicaragua le dé el beneplácito", aseguró la escritora nicaragüense, citada por el diario La Prensa.

La medida decretada por el presidente se enmarca en un contexto de crecientes críticas internacionales al Gobierno sandinista por la detención de decenas de dirigentes opositores, entre ellos varios aspirantes a disputarle la Presidencia en las elecciones de noviembre próximo, en base a una ley que sanciona con penas de prisión "atentados" y "agresiones" a la soberanía nacional, sin definir claramente a qué acciones se refiere. (Télam)