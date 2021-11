Opositores cubanos confirmaron hoy su intención de manifestarse el próximo 15 de noviembre, pese a que el opositor Yunior García haya decidido marchar un día antes en La Habana y de que el Gobierno haya advertido que tiene "revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación".

Pese a que los organizadores de la marcha en La Habana y otras seis provincias de la isla anunciaron que se movilizarán el lunes 15 de noviembre en contra el Gobierno y por la liberación de los denominados presos políticos, uno de los líderes opositores, el dramaturgo de 39 años Yunior García, decidió marchar en solitario un día antes.

"Yunior tiene todo nuestro afecto, apoyo y respeto", pero “creemos necesario reafirmar las convocatorias por provincias y regiones de Cuba que fueron anunciadas para el día 15 de noviembre”, dijeron coordinadores del grupo disidente Archipiélago a través de Twitter.

"El domingo 14 realizaré una marcha en solitario, en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15N", dijo García en un comunicado difundido por Archipiélago, una plataforma de acción ciudadana con más de 30.000 miembros dentro y fuera de la isla.

MIRÁ TAMBIÉN Israel simuló un rebrote de una nueva cepa letal de coronavirus y asegura estar protegido

García sostuvo que su decisión se debe a que existe la posibilidad de que el gobierno movilice las fuerzas policiales para agredir a los manifestantes o infiltre personas en las marchas para generar violencia.

"Me preocupa mucho la violencia, no quiero violencia de ningún tipo, detesto la violencia, es algo que me enferma", dijo García, citado por la agencia de noticias AFP.

Click to enlarge A fallback.

Por su parte, la opositora Thais Mailen Franco calificó la decisión de García de "cobardía".

"Para mí es cobardía, porque está jugando con el dolor ajeno, está jugando con el dolor de un pueblo", dijo a través de un video publicado en redes sociales.

MIRÁ TAMBIÉN El primer ministro de República Checa anunció la dimisión de su Gobierno

Además de que las autoridades cubanas consideran a la iniciativa como financiada por organizaciones de Estados Unidos, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió hace unas semanas que el país tiene "suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la revolución, con respeto y en defensa de la Constitución, pero también con energía y valor".

La convocatoria opositora ocurre tras las históricas manifestaciones que estallaron el 11 de julio pasado en casi 50 ciudades del país que, bajo los gritos de "Libertad" y "Tenemos hambre", dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.000 detenidos, de los cuales más de 560 siguen en prisión. (Télam)