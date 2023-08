Las bancadas de senadores de Cambio Radical y Centro Democrático, de Colombia, presentaron una propuesta para que el presidente Gustavo Petro se someta a exámenes médicos que determinen si está apto para seguir en el cargo, ante lo que consideran reiteradas ausencias en actos, iniciativa que el mandatario replicó, informó hoy la prensa local.

Según las dos bancadas opositoras, Petro faltó a 85 compromisos oficiales en su primer año de gobierno y no explicó las razones.

"Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas", escribió Petro en su cuenta de la red X (antes Twitter).

La curiosa iniciativa fue anunciada el sábado por redes sociales y hoy formalizada en un documento ante el Senado.

La propuesta pide la conformación de una Comisión de tres médicos especialistas delegados: uno por la Academia de Medicina, otro por la Federación Médica Colombiana y el tercero por el Tribunal de Ética Médica, para que rindan informes médicos.

Según el texto, reportado por el diario El Espectador, con los exámenes médicos buscan que se determine la “existencia de una incapacidad física permanente” de Petro para ejercer la jefatura del Palacio de Nariño.

Entre los argumentos del proyecto se señala que cada vez son más frecuentes las ausencia del mandatario del escenario público, lo que “hace plantear la hipótesis de que las condiciones de su salud no son las más óptimas y que a su vez estás no le están permitiendo el adecuado ejercicio de jefatura de Estado y Gobierno”.

“El señor presidente está gobernando, está entregando resultados”, se limitó a señalar hoy, a modo de réplica, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y Cambio Radical compartieron la gestión de Iván Duque como presidente y fueron de las pocas fuerzas que, al inicio de la nueva legislatura en el Congreso, se declararon como partidos de oposición, un pronunciamiento que las bancadas deben hacer cada vez que se renuevan ambas cámaras.

Horas después de la presentación del proyecto, también el fiscal general Francisco Barbosa -fuertemente enfrentado a Petro- cuestionó la ausencia del presidente en un encuentro de la Asociación Nacional de Empresarios.

Horas después de la presentación del proyecto, también el fiscal general Francisco Barbosa -fuertemente enfrentado a Petro- cuestionó la ausencia del presidente en un encuentro de la Asociación Nacional de Empresarios.