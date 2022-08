El opositor Frente Amplio uruguayo pidió hoy que los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores "den un paso al costado", después de considerar "insatisfactorias" las explicaciones que dieron ambos en la interpelación a la que fueron sometidos en el Senado por la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

"Ante la evidencia expuesta, resulta injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo de 2022, fecha en que se dio la requisitoria internacional, a pesar de estar siendo investigado por la propia Policía”, indicó un comunicado del partido de izquierda, publicado después de la interpelación, que culminó en la madrugada de hoy, según informó La Diaria.

La oposición había convocado la interpelación al canciller Francisco Bustillo y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para saber por qué Marset, acusado de ser el cabecilla de una red de narcotráfico regional, pudo obtener el documento uruguayo de manera urgente en noviembre de 2021 mientras se encontraba detenido en Dubai por intentar ingresar con un pasaporte paraguayo falso.

Gracias a que recibió el documento uruguayo, porque en un procedimiento inusual las autoridades se lo entregaron a su abogado y éste se lo dio a un familiar, logró que lo liberaran y desde entonces permanece prófugo con pedido de captura internacional.

Marset, de 31 años, fue además señalado recientemente como responsable de la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien fue asesinado el 10 de mayo mientras estaba de luna de miel en el Caribe colombiano.

Por su parte, la coalición de Gobierno, formada por el Partido Nacional del presidente Luis Lacalle Pou, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, consideró “absolutamente satisfactorias las explicaciones” de los ministros y señaló que estos demostraron “que en ningún momento se constató irregularidad".

Como cuenta con mayoría en el Senado, la interpelación culminó sin que tuviera consecuencias políticas para los funcionarios.

Durante la interpelación, que había comenzado en la tarde de ayer, los ministros argumentaron que un decreto de 2014 los obligaba a otorgar el pasaporte a Marset porque en ese momento no contaba con antecedentes o una causa abierta vigente, aunque señalaron que ordenaron una investigación administrativa para analizar la situación.

En el marco de esa investigación ayer fue separado del cargo el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste.

“Con motivo de la interpelación estuvimos analizando con profundidad esto y con detenimiento y este sábado, en este proceso de informar al Parlamento, se nos acerca una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica procurando apurar tres pasaportes, donde entre ellos estaba el del señor Marset”, manifestó Heber en el Senado.

“Se nos dice que esto es usual, que es común; no sé, no me importa. No me interesa si es usual. Yo no lo sabía y no se me había informado antes. Por lo tanto, lo que hicimos es hacer una investigación de urgencia, y si es del caso vamos a hacer un sumario con separación del cargo. Esperemos la investigación”, apuntó.

Minutos después, un funcionario del Ministerio confirmó a la prensa que Lacoste había sido destituido.

El diario uruguayo El País informó la semana pasada que la identificación del "clan familiar" liderado por Marset, conformado en Paraguay para ejecutar desde allí actividades del narcotráfico internacional y lavado de activos, fue reportado en un informe de la inteligencia paraguaya el 4 de mayo de 2021, seis meses antes del episodio del pasaporte en Dubai.

En aquella documentación ya se solicitaba la apertura de una causa penal contra el uruguayo y personas vinculadas, en el marco de lo que dio en llamarse "Operación Smart", una investigación previa a la conocida como "Operación A Ultranza Py", lanzada por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay en febrero de 2022, cuando el uruguayo ya había abandonado Dubai y se encontraba prófugo. (Télam)