La Plataforma Unitaria, conformada por más de nueve partidos de oposición de Venezuela, participará en las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre con la boleta de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció hoy el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup.

"Tomamos esta decisión mayoritariamente después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales", señaló un comunicado que leyó Ramos Allup en compañía de los representantes de las otras organizaciones políticas.

La Plataforma Unitaria está conformada por Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Convergencia, Movimiento Progresista, entre otros.

Estas organizaciones políticas reunidas en la Plataforma Unitaria no participaban en elecciones desde el 2017, pues en las presidenciales de 2018 y parlamentarias de 2020 decidió no presentarse al considerar que no existían condiciones electorales.

En ese sentido, el dirigente manifestó que es propicia la circunstancia para participar en las elecciones de noviembre.

En junio pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a la MUD para participar en los comicios, pues esta coalición opositora se encontraba inhabilitada desde 2018 por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), recordó la agencia de noticias Sputnik.

Esa coalición de partidos opositores, creada en 2008, obtuvo en 2015 la mayoría de los votos con los que logró ganar la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

(Télam)