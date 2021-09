Click to enlarge A fallback.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó hoy que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, podrá participar en la Asamblea General este mes a pesar de que no está vacunado contra el coronavirus, un día después de que el Gobierno de Nueva York decretara que es obligatorio un certificado de inmunización para participar en eventos públicos.

"Nosotros, como secretariado, no podemos decirle a un Jefe de Estado que si no está vacunado no podrá entrar en la ONU", declaró Guterres, citado por la agencia de noticias ANSA.

El secretario general agregó que la "inmensa mayoría" de los participantes en la 76° Asamblea General ya fueron inmunizados contra la Covid-19.

Está previsto que Bolsonaro pronuncie el primer discurso de la asamblea el próximo martes en Nueva York, como es la tradición con Brasil, mientras que el segundo expositor será el mandatario estadounidense, Joe Biden, quien recibió la vacuna.

El presidente brasileño reiteró esta semana que no recibió la vacuna, cuya eficacia cuestionó en varias ocasiones además de oponerse a la obligatoriedad de la inmunización.

Diplomáticos brasileños comentaron, bajo condición de anonimato, que Bolsonaro podrá enfrentar alguna situación incómoda durante su estancia en Nueva York, por la exigencia expresada ayer por la alcaldía de la ciudad.

Una carta firmada por el responsable del área de Salud de la ciudad de Nueva York y conocida ayer, informó que "todas las personas que entren en los locales de la ONU con el fin de entrar en la Asamblea General necesitarán mostrar un certificado de vacunación".

Según las autoridades, la sala de debates está clasificada como un "centro de convenciones", lo que significa que todos los asistentes deben estar vacunados, pero no detallan cuáles vacunas serán aceptadas, ya que algunas no fueron reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, que ya protagonizó una polémica con Bolsonaro, pondrá a disposición de las delegaciones vacunas de Johnson and Johnson.

Las normas sanitarias de Nueva York fueron bien recibidas por el presidente de la Asamblea, Abdulla Shahid. (Télam)