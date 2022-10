El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó hoy que mantuvo una conversación telefónica con el exmandatario Rafael Correa, lo que derivó en un áspero cruce de acusaciones en televisión y redes sociales.

"Me dijeron 'Correa quiere hablar con usted'. ¿Y por qué lo hice? Porque a mí me interesa el Ecuador, pero en esa conversación telefónica me di cuenta que a Correa no le interesa", apuntó Lasso en declaraciones a Ecuador TV.

Lasso agregó que a Correa lo único que le interesa es "su libertad, su impunidad, solo de la de él, ni siquiera la de su gente", informaron los diarios locales El Comercio y El Universo.

Luego, ante una pregunta periodística sobre si contempla volver a hablar con el expresidente, Lasso contestó: "Correa es el pasado".

El exmandatario no tardó en responder y escribió en Twitter que Lasso "es un mentiroso compulsivo" y"un hombre sin honor ni coherencia".

"Tuvo que reconocer que él me llamó -en realidad fue a mediados de año- para después insultarme públicamente", apuntó Correa.

"Cuando Lasso me llamó, lo puse en su lugar. ¿Cómo un hombre tan pequeño pudo llegar a presidente? La prensa corrupta", escribió.

El contacto había sido revelado inicialmente por Correa a inicios de octubre en una entrevista con Radio Pichincha en la que adelantó que "esa conversación telefónica acabó muy mal".

"Es tan mentiroso que hace unos meses me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo y ahí lo puse en su lugar. Le dije de todo. Yo le reclamé porque me había acusado de haber dado parte del territorio nacional para el narcotráfico y absurdos así", relató Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

Tras el fin de su mandato, Correa vive en Bélgica hasta donde viajó cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación en su contra, que derivaron en 2020 en una condena de ocho años de cárcel, los cuales fueron atribuidos por el expresidente a una ofensiva de lawfare. (Télam)