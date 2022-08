Un día después de que el Congreso de Paraguay votara en contra de abrir un juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, acusada de obstaculizar sistemáticamente las investigaciones contra el expresidente Horacio Cartes, los diputados del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentaron hoy otro pliego acusatorio.

Los diputados liberales habían dado ayer quórum para archivar el pedido de juicio político presentado por la oposición y parte del oficialismo

Según la diputada liberal Celeste Amarilla, que ofició de vocera de este grupo, la bancada del principal partido de oposición tuvo una confusión por no haber hablado "antes de la sesión".

"Estos 15 señores que se quedaron en la sesión, estos 15 diputados liberales, y que votaron a favor del juicio político, no nos han dado muestras de conducta que nos hagan sospechar de su honorabilidad y su patriotismo en la Cámara de Diputados", señaló, según recogió el diario paraguayo Última Hora.

MIRÁ TAMBIÉN Paraguay inicia negociaciones con Bolivia para la compra directa de gas licuado

"No es justo que se queden estos 15 colegas pegados a una presunción de que han arreglado su voto porque no fue así, créanme. Acá hubo una confusión. Como muestra de que acá no hubo arreglos ni intereses personales, ellos acaban de presentar un nuevo libelo acusatorio", explicó.

El lunes se cumplió la tercera semana de estudio del pliego acusatorio de 11 puntos contra Quiñónez en la Cámara de Diputados.

Amarilla indicó que el nuevo documento presentado hoy sumó dos causales más, siendo ahora en total 13.

El debate por el pliego de acusaciones anterior se había iniciado el 24 de julio y desde entonces pasó a cuarto intermedio en numerosas ocasiones, a la espera de que se consiguieran los 53 votos indispensables para que fuera aprobado.

MIRÁ TAMBIÉN La central ucraniana de Zaporiyia y el temor a un desastre nuclear

Sin embargo, al votarse ayer apenas tuvo 15 votos a favor, frente a 28 en contra, tres abstenciones y 34 legisladores que abandonaron la sesión para evitar pronunciarse, según el diario local Última Hora.

En el proyecto se acusaba a Quiñónez de "blindaje" a Cartes, de falta de acción oportuna en relación con los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y de "parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía".

Recientemente, el presidente Mario Abdo Benítez afirmó que la Fiscalía General enfrentaba "una crisis de credibilidad tremenda".

Cartes obtuvo una victoria clave, luego de que Estados Unidos anunciara el 22 de julio que lo incluyó en su lista Engel de "personas significativamente corruptas", por lo que le prohibió la entrada a su territorio y dispuso el congelamiento de los activos que pueda tener en ese país.

Antes de eso, a fines de mayo, la prensa local reveló que la Seprelad remitió a la Fiscalía sus informes sobre las actividades presuntamente ilícitas de Cartes, sus socios y sus empresas.

Además, en junio, Tabacalera del Este -una de las compañías del expresidente- se vio involucrada en el caso del avión iraní-venezolano retenido en la Argentina. (Télam)