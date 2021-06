Perú vivió hoy un nuevo escándalo en relación con la vacunación contra el coronavirus, después de que el expresidente Martín Vizcarra, que recibió dos dosis de manera privilegiada el año pasado, anunciara que volvió a ser inoculado.

“Hoy, de acuerdo al cronograma, recibí la vacuna contra la Covid-19”, afirmó anoche Vizcarra en sus cuentas en redes sociales, junto a una foto en la que se lo ve rodeado de enfermeros en un puesto de vacunación en el elegante barrio limeño San Isidro.

En octubre pasado, pocos días antes de que el Congreso lo destituyera de la jefatura del Estado y cuatro meses antes de que se iniciara la campaña de inmunización en el país, Vizcarra fue una de las 487 personas que recibieron dos dosis de la vacuna china Sinopharm, que entonces estaba en fase de ensayo clínico.

El caso, revelado a comienzos de febrero, se convirtió en un escándalo. Por ese motivo, en abril pasado, pocos días después de que Vizcarra fuera electo como congresista, el parlamento lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años.

Ayer, el exmandatario recibió la primera dosis de la vacuna estadounidense Pfizer, según el sitio web del semanario Caretas.

La nueva vacunación de Vizcarra se debió a un “error” del Ministerio de Salud, explicó esta mañana la directora de Inmunizaciones de esa cartera, Gabriela Jiménez.

“Lo que vamos a hacer es volver a revisar ese padrón y seguramente proceder con la exclusión necesaria; debimos haber eliminado a esa relación de personas, no lo hicimos y asumimos que es un error nuestro como sistema”, dijo la funcionaria.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, anunció poco más tarde que los 487 beneficiarios del llamado “vacunatorio VIP” serán excluidos del padrón de inmunización y aseguró que ni Vizcarra ni el exviceministro Luis Suárez recibirán la segunda dosis del fármaco que les fue aplicado ayer.

“Hemos informado a Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) y hemos dado la orden de que se excluyan del padrón estas 487 personas”, porque “ya están vacunados y esas vacunas pueden ser utilizadas por otras personas”, afirmó Ugarte.

“Por tanto, que el exviceministro no se dé la molestia de ir el día 30 de junio (fecha prevista para su segunda dosis), porque no va a estar en el padrón, y que el señor Vizcarra no vaya a intentar ser vacunado con una segunda dosis como lo ha hecho con la primera”, advirtió, según la agencia de noticias Andina.

Ugarte opinó que "esta situación es lamentable y de un aprovechamiento indebido", y subrayó que "en ninguna parte del mundo se ha demostrado que una tercera dosis es mejor que las dos dosis aplicadas, y menos cuando se cruzan vacunas".

Hasta ayer, 7.142.227 personas habían sido vacunadas en Perú, 4.232.495 con la primera dosis y 2.909.732 con las dos dosis, informó el Ministerio de Salud.

El país, de 33 millones de habitantes, acumula desde el comienzo de la pandemia 2.048.115 casos confirmados de coronavirus y 191.899 muertes por la enfermedad, según el último balance oficial, publicado anoche. (Télam)