El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dio a conocer hoy un plan integral para el subte de la ciudad, el sistema de transporte mas grande del país, que incluye prohibir la presencia permanente de personas en situación de calle.

"Es cruel e inhumano permitir que personas sin hogar vivan en el metro, e injusto para los pasajeros y trabajadores, que merecen un ambiente limpio, ordenado y seguro", indicó Adams durante una rueda de prensa en la que presentó un plan de equipos con expertos en salud mental, policías y trabajadores sociales para erradicar progresivamente de las estaciones y los vagones a las personas en situación de calle.

"Nos vamos a asegurar de que el miedo no sea la realidad de Nueva York", afirmó el alcalde junto a la gobernadora del estado, Kathy Hochul, ambos demócratas, informó el medio local The New York Times.

A partir de ahora, los agentes podrán exigir -y no solo "solicitar"- que todos los ocupantes de un vagón salgan del mismo al finalizar un recorrido.

El plan presentado hoy recuerda que el metro "es el alma" de la ciudad, una pieza "clave" en la recuperación económica tras la pandemia y que por mucho tiempo sufrió el "doloroso desafío humanitario" de personas sin hogar en las estaciones.

"Durante demasiado tiempo los problemas en el metro pasaron inadvertidos por cada nivel del Gobierno. Eso tiene que cambiar", insistió Adams.

"Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de atención de la salud mental sufrió por la desinversión, y la pandemia sólo ha hecho las cosas más difíciles para los neoyorquinos con enfermedades mentales graves que se encuentran sin hogar", indicó Hochul al respaldar el plan de acción de Adams.

Estos anuncios llegan en medio de un aumento de las agresiones en el subte.

Ayer, un artista del subterráneo fue apuñalado por un desconocido en uno de los trenes, incidente ya repetido en el subte neoyorkino, donde el año pasado se registraron 461 delitos considerados graves, cien más que el año anterior, informó el medio local NY1.

El mes pasado una mujer murió luego de ser arrojada a las vías por un hombre sin techo y con problemas de salud mental, justo cuando el tren entraba en la estación.

Las agresiones por delitos graves en el metro aumentaron casi un 25% en 2021 en comparación con 2019, pese a la disminución del número de pasajeros provocada por la pandemia. (Télam)