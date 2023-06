Un informe de la comisión de Defensa del Parlamento sueco afirma que no se puede descartar un ataque militar ruso contra Suecia, informó el domingo la cadena pública SVT citando fuentes. Suecia se esforzó por reforzar sus defensas y solicitó el ingreso a la OTAN el año pasado tras la invasión rusa a Ucrania

El país nórdico fue invitado a presentar su candidatura, pero Turquía y Hungría aún no la han ratificado. El informe parlamentario, cuya publicación estaba prevista para este lunes, señala que, aunque las fuerzas terrestres rusas están inmovilizadas en Ucrania, no se pueden descartar otros tipos de ataques militares contra Suecia, informó SVT citando fuentes que trabajaron en el informe. "La capacidad de Rusia para llevar a cabo operaciones con fuerzas aéreas, fuerzas navales, armas de largo alcance o armas nucleares contra Suecia permanece intacta", dijo SVT citando el informe. El presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios efectuada por la agencia de noticias Reuters. SVT dijo que el informe esbozó una nueva doctrina de defensa para Suecia, basada en la pertenencia a la OTAN en lugar de la anterior que se basó en la cooperación con los demás estados nórdicos y la UE. Reuters/NA NA