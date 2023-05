La Justicia de Paraguay negó hoy el permiso para que un senador electo, preso por supuesto abuso de menores, pueda dejar mañana el penal para ir al acto de proclamación de legisladores que hará el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

La jueza Cinthia Garcete rechazó darle permiso a Rafael Esquivel, alias Mbururu, segundo candidato más votado de la lista de Cruzada Nacional el 30 de abril, para ir al acto de proclamación de autoridades electas para el próximo periodo legislativo.

Para la magistrada, la inasistencia del político, que está preso en Ciudad del Este, no genera ningún "gravamen irreparable".

"Para trasladarlo se debe mover todo el aparato estatal y acá hablamos de un traslado que no es urgente, no es algo necesario", señaló Garcete en contacto con radio Monumental 1080 AM, y explicó que generalmente se otorgan permisos por cuestiones humanitarias.

Por su parte, Rodolfo Fariña, abogado de “Mbururu”, evaluó que a partir de esta decisión sí tendrán que autorizar que el legislador electo pueda jurar.

"La respuesta que dio la jueza es que no es de carácter obligatorio y su inasistencia no genera ningún gravamen irreparable al mismo. Con este fallo sin dudas tendrá que darnos el permiso para que él pueda ir a jurar", acotó.

El senador electo está procesado por el presunto abuso sexual a una niña de 12 años, que fue sometida con el consentimiento de su madre, también presa por proxenetismo. El Ministerio Público sostuvo que cuentan con todos los elementos para conseguir una condena que puede ir hasta 15 años de cárcel.

Otra causa pendiente es por estupro, porque Esquivel tenía como pareja a una adolescente de 15 años.

Esquivel logró 46.000 votos sin hacer campaña, porque está preso desde agosto del año pasado. Fue su segundo intento de llegar al Senado. (Télam)