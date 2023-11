El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió hoy que "no hay lugar en Gaza" al que no llegarán, tras conocerse que el ejército de ese país tomó por asalto el hospital Al Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, en el marco de la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamas.

"Alcanzaremos y eliminaremos a Hamas y traeremos de regreso a los rehenes", dos "misiones sagradas", dijo el premier durante una visita a una base militar en Israel.

"¿Recuerdan cuando nos dijeron que no invadiríamos Gaza? Lo hicimos. Nos dijeron que no llegaríamos a la Ciudad de Gaza. Llegamos. Nos dijeron que no entraríamos en Al Shifa. Entramos", recapituló Netanyahu durante una visita a una base de entrenamiento en Zikim, cerca de la frontera gazatí.

El primer ministro llamó a seguir en Gaza hasta conseguir "una victoria completa", sin que por ahora esté claro hasta cuánto puede durar la operación bautizada como 'Espadas de Hierro'.

En tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) justificaron su intervención en el hospital de Al Shifa como una operación "precisa" contra miembros de Hamas, después de acusar a este grupo de utilizar las instalaciones como escudo para sus actividades armadas.

Por otra parte, Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por esta ofensiva, también a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths, señaló hoy que "los hospitales no son campos de batalla", en un llamamiento a respetar el derecho internacional.

También el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó su alarma y horror por la operación militar lanzada hoy por Israel e indicó en un comunicado que "está extremadamente preocupado por el impacto en los enfermos y en los heridos, en el personal médico y en los civiles".

De la misma manera, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mostró preocupación y dijo que es el organismo de salud de la ONU perdió el contacto con el personal sanitario del recinto.

La operación en el hospital forma parte de la ofensiva lanzada por Israel contra Hamas en Gaza luego de los ataques del movimiento islamista palestino en territorio israelí del 7 de octubre, que dejaron unos 1.200 muertos, en su mayoría civiles.

Hamas secuestró además ese día a 240 personas y se las llevó a Gaza, incluyendo a una veintena de argentinos.

Más de 11.200 palestinos, entre ellos unos 4.600 niños, murieron desde entonces en bombardeos israelíes en Gaza. (Télam)