El exprimer ministro Benjamin Netanyahu, vencedor en las elecciones del 1 de noviembre pasado, avanza en los diálogos con otros líderes políticos para formar el Gobierno de Israel, y su partido Likud firmó hoy un acuerdo de coalición con Sionismo Religioso, alianza supremacista judía y de extrema derecha, para que en su próxima administración tenga competencias sobre los asentamientos en Cisjordania ocupada.

El entendimiento firmado entre Likud y Sionismo Religioso es el tercero de los cinco esperados para que Netanyahu se convierta en el primer ministro del Gobierno más derechista de la historia de Israel.

El líder de Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, quien renunció a ocupar la cartera de Defensa, estará al frente de Finanzas durante al menos dos años, y luego será reemplazado por el líder del Shas, Arye Dery, que podría ocupar los Ministerios del Interior y de Salud, informó el diario local Haaretz, replicó la agencia de noticias Europa Press.

El partido que se opone a la creación de un Estado palestino y apoya los asentamientos israelíes también tendrá autoridad sobre la actividad de los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, aunque será en coordinación con Netanyahu, según el comunicado del Likud.

El anuncio, sin embargo, no aclara qué áreas de la Administración Civil caerán bajo la jurisdicción de Sionismo Religioso, una cuestión que fue criticada por varias ONGs de Derechos Humanos, precisó el diario The Times of Israel.

El domingo pasado, Netanyahu anunció que había firmado un acuerdo con el ultraderechista Noam, conocido por su rechazo a la homosexualidad, para que tenga participación en el otorgamiento de las ciudadanías y nacionalización.

Noam establecerá una autoridad propia dentro de la Oficina del Primer Ministro para "centrarse en la identidad judía nacional", que estará dirigida por el único diputado del partido, Avi Maoz, defensor de la restauración de las llamadas "terapias de conversión" contra la población homosexual y quien será nombrado viceministro.

En el primer acuerdo, alcanzado la semana pasada con el partido Poder Judío, se estableció que el líder colono ultraderechista Itamar Ben Gvir ocupará el puesto de ministro de Seguridad Nacional, en pleno repunte de las tensiones y la violencia entre israelíes y palestinos.

El ultranacionalista Poder Judío recibirá también otros dos ministerios recién creados: el del Desarrollo del Negev -la zona desértica del sur de Israel- y Galilea -región histórica del norte de Israel que incluye a Cisjordania- y el de Patrimonio Judío.

Netanyahu y sus aliados religiosos y de extrema derecha lograron la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en las que obtuvieron 64 escaños de los 120 del Knesset (Parlamento), por lo que el premier designado tiene el camino abierto para volver por sexta vez al cargo casi dos años después de su derrota electoral y con causas de corrupción abiertas. (Télam)