El exprimer ministro Benjamin Netanyahu, vencedor en las elecciones del 1 de noviembre pasado, aseguró hoy que la comunidad LGBTQ+ del país seguirá teniendo la protección del Gobierno a pesar de haber designado al ultraderechista Noam, conocido por su rechazo a la homosexualidad, para que en su próxima administración tenga competencias sobre el otorgamiento de las ciudadanías y nacionalización.

"No tengo ni la más mínima intención de permitir que sufran daño; no lo digo ahora, siempre he tenido ambas manos en el volante y, en último término, la política la decido yo", aseguró Netanyahu en declaraciones al programa Meet the Press, de la cadena estadounidense NBC.

El domingo pasado, Netanyahu, quien se encuentra en negociaciones para formar gobierno, nombró al diputado Avi Maoz, del partido homófobo Noam, al frente de un departamento especial con competencias sobre el derecho a la ciudadanía y proyectos de escolarización en el país, lo que le valió críticas.

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, advirtió el viernes que el país se dirige a una "teocracia fascista" con la incorporación de elementos vinculados a la ultranacionalismo y al fundamentalismo religioso al nuevo Ejecutivo de Netanyahu, en particular Maoz, informó la agencia de noticias Europa Press.

Fuentes del Canal 12 de Israel revelaron en las últimas horas que miembros del propio partido de Netanyahu, el Likud, reconocieron que las concesiones a Maoz durante las negociaciones de coalición fueron un error.

Estas fuentes explicaron que los negociadores no se dieron cuenta de la importancia de las competencias que estaba recibiendo Maoz, quien además de potestad para decidir las circunstancias de ciudadanía, también podría imponer contenido educativo a través de conferencias de organizaciones externas al Ministerio de Educación, en lo que se considera a todos los efectos su propio "departamento de identidad judía".

"Le hemos dado las llaves del reino y ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás", añadieron, antes de calificar la situación de "catástrofe por partida doble".

El diario Times of Israel recordó la semana pasada que varios partidos religiosos pidieron el endurecimiento de las condiciones de la llamada Ley de Retorno que rige los derechos de inmigración de los judíos, en particular la eliminación de la llamada "cláusula del abuelo" que permite a los nietos gentiles de judíos la obtención de la ciudadanía.

Netanyahu y sus aliados religiosos y de extrema derecha lograron la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en las que obtuvieron 64 escaños de los 120 del Knesset (Parlamento), por lo que el premier designado tiene el camino abierto para volver por sexta vez al cargo casi dos años después de su derrota electoral y con causas de corrupción abiertas.

Netanyahu tiene hasta el domingo próximo para armar la nueva coalición gobernante. (Télam)