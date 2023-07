El primer ministro Benjamín Netanyahu fue sometido a evaluaciones médicas en un hospital israelí el sábado, pero se encontraba en buen estado, dijo su oficina, y los medios de comunicación locales no vieron motivos para un traspaso de poderes. Netanyahu, de 73 años, estaba plenamente consciente de camino al Hospital Sheba de Tel Hashomer, y entró en la sala de urgencias, dijo el Canal 12 de la televisión israelí, citando al médico del primer ministro. No estaba sedado y no se estaba llevando a cabo ningún procedimiento para declararlo incapacitado. Tel Hashomer está cerca de la costera Cesarea, donde Netanyahu tiene una residencia privada. Los medios de comunicación israelíes dijeron que se encontraba allí cuando informó de que se encontraba mal. Netanyahu se había enfermado también durante el ayuno judío de Yom Kippur, a principios de octubre y fue hospitalizado brevemente. Por estos días, Israel sufre una ola de calor durante el fin de semana. El veterano dirigente conservador se encuentra también en el ojo del huracán político por su plan de reforma del poder judicial, que ha desencadenado protestas sin precedentes de israelíes preocupados por la futura independencia de los tribunales. Esto ha agravado las tensiones con la administración estadounidense por la línea dura de su gobierno de coalición nacionalista religiosa respecto a los palestinos. Paralelamente, Netanyahu ha sido juzgado por tres casos de corrupción en los que niega haber cometido delito alguno. Un breve comunicado de su oficina confirmó que estaba en Sheba y dijo que se encontraba en buen estado, sometido a evaluación médica. Reuters/NA NA