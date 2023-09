El opositor ruso Alexey Navalny anunció hoy que será trasladado a una celda donde las condiciones de reclusión son más estrictas, un día después de que fuera rechazada su apelación de una condena de 19 años de cárcel.

Preso desde su regreso a Rusia a inicios de 2021 tras una convalecencia debida a un envenenamiento, Navalni está actualmente detenido en la colonia penitenciaria IK-6 de Melejovo, a 250 kilómetros al este de Moscú, donde con frecuencia es encerrado a una celda disciplinaria.

Esta vez el opositor debe ser encarcelado en una celda llamada "EPKT", o sea una celda de aislamiento con las condiciones de reclusión más estrictas del sistema carcelario ruso.

"Ayer, inmediatamente después de la apelación en el caso que me concierne, me llevaron a la comisión y me anunciaron que debido a que soy incorregible, sería trasladado a la EPKT por 12 meses", anunció Navalny en mensaje por las redes sociales.

"Un año de EPKT es la pena más severa posible en las colonias penitenciarias", aseguró el político opositor y afirmó sentirse "como un rock star fatigado y al borde de la depresión", replicó la agencia de noticias AFP.

Se desconoce si los 12 meses de celda disciplinaria anunciados por Navalny retardarán el traslado a una nueva central penitenciaria de condiciones más estrictas, como lo exige su nueva condena.

La declaración del opositor se produce luego de que ayer la Justicia rusa rechazara los recursos presentados por su defensa y ratificara la condena a 19 años de prisión por delitos de "extremismo".

Navalny fue condenado a comienzos de agosto pasado a 19 años de prisión por cargos relacionados con las actividades del llamado Fondo Anticorrupción (FBK), una organización fundada por el opositor y en la que socavaba la seguridad pública llevando a cabo "actividades extremistas", de acuerdo con autoridades rusas.

El abogado de 47 años fue encarcelado en enero de 2021 cuando regresó a Moscú desde Berlín, donde había estado recuperándose de un envenenamiento que él y los gobiernos occidentales atribuyeron al servicio de seguridad del presidente Vladimir Putin, algo que el Kremlin negó.

Actualmente, se comunica con el mundo exterior a través de mensajes enviados a sus abogados, en los cuales sigue denunciando la política del Kremlin y su ofensiva en Ucrania.

Desde la ofensiva rusa iniciada en febrero de 2022, casi todos los principales opositores rusos fueron encarcelados o forzados al exilio, y miles de ciudadanos comunes también resultaron procesados, en particular por haber denunciado la invasión.

Navalny, que se dio a conocer por sus investigaciones sobre la corrupción y por organizar manifestaciones a gran escala, había vuelto a denunciar en julio la invasión rusa y había hablado de "decenas de miles de muertes" en lo que rotuló de "la guerra más estúpida y sin sentido del siglo XXI".

ONG como Amnistía Internacional denuncian graves irregularidades en el proceso, en el que no se permitió la entrada de periodistas a la sala, quienes tuvieron que ver el juicio a la distancia. (Télam)