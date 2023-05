El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, hizo hoy un llamado a la unidad porque "nadie es lo suficientemente fuerte como para gobernar en solitario" y juzgó que su futura administración tiene por delante "un Estado a recuperar y un país por reconstruir", porque los paraguayos "no pueden esperar más tiempo para alcanzar una sociedad más justa".

La democracia es un modelo de convivencia pacífica en medio de nuestras particularidades y diferencias, un estilo de vida en que las naturales controversias humanas se resuelven en el ámbito civilizado del derecho. En el otro extremo solo nos aguardan el caos, la anarquía, la violencia y la destrucción", remarcó Peña.

El electo mandatario habló durante el acto con el que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) proclamó a la fórmula ganadora de los comicios del 30 de abril y a los legisladores elegidos.

Para Peña, "nadie es lo suficientemente fuerte para gobernar en solitario, ni demasiado débil para ejercer una valiente oposición desde la valoración crítica", y quien no comprenda "este ejercicio dialéctico está condenado al irremediable fracaso".

En busca de refutar las denuncias de irregularidades en los comicios, Peña felicitó a los integrantes del TSJE y subrayó que la compulsa fue "la demostración de que esta institución funciona y se consolida como una piedra angular de la democracia".

"Solamente la obstinación fanatizada puede impedir visualizar lo que hemos avanzado en materia electoral", dijo.

Candidato del oficialista Partido Colorado, que respaldó la extensa dictadura de Alfredo Stroessner, Peña hizo referencia al "largo periodo de autoritarismo que culminó el 2 y 3 de febrero de 1989", cuando un golpe terminó con el gobierno de facto. "Nuestra democracia es relativamente joven", aceptó el extitular de Hacienda.

Con todo, se declaró "un entusiasta del optimismo y declarado enemigo del determinismo fatalista de que nuestro destino de infortunio es irreversible".

La frase juega con una célebre cita del escritor Augusto Roa Bastos -probablemente la pluma más conocida de Paraguay- acerca de que "el infortunio se enamoró de Paraguay".

Instó Peña a la dirigencia a aceptar la proclamación como "el inicio de un periodo" en el que quedan de lado "las diferencias que son un lastre para el progreso y se recuperan los valores que dieron identidad al pueblo: honestidad, transparencia, igualdad y solidaridad".

"Aliento a quienes no lograron ser electos en estas elecciones a no claudicar en sus aspiraciones de servir a la patria y a aquellos que aún les ahoga la duda, les garantizo que el remordimiento de no haberlo intentado será siempre peor que no alcanzar su objetivo".

Peña ganó con algo más del 42% de los votos los comicios del último domingo de abril y desde el 15 de abril sucederá al presidente Mario Abdo Benítez en la jefatura del Palacio de López. (Télam)