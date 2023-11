El empresario Elon Musk visitó hoy con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de los poblados de Israel atacados por Hamas y dijo que "no hay alternativa" a destruir al grupo islamista palestino para garantizar un futuro mejor en Israel y la Franja de Gaza.

El multimillonario sudafricano dueño de la red social X recorrió el kibutz de Kfar Aza, donde más de 50 personas fueron asesinadas y varias fueron secuestradas por los milicianos de Hamas que se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza el 7 de octubre.

Acompañado por Netanyahu y autoridades locales, Musk visitó la casa de una niña israelí-estadounidense de cuatro años, Abigail Idan, que fue liberada ayer por Hamas en el marco de una tregua con Israel en su ofensiva en Gaza.

Horas después, Musk y Netanyahu compartieron una sesión de chat en vivo en la red social X, llamada Twitter antes de que fuera adquirida por el multimillonario el año pasado, en la cual ambos coincidieron en que Hamas tenía "intenciones genocidas" para con el pueblo judío.

Además, Musk dijo que quería ayudar a la reconstrucción de Gaza, el enclave palestino gobernado por Hamas donde viven 2.4 millones de personas, luego de su devastación por más de seis semanas de bombardeos israelíes.

Unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, murieron y 240 fueron secuestradas por Hamas en sus ataques en Israel, y unos 14.800 palestinos, incluyendo 6.000 niños, han muerto en Gaza desde entonces en la ofensiva israelí.

"Si queremos seguridad, paz y una vida mejor para los gazatíes, necesitamos destruir a Hamas. Primero hay que deshacerse del régimen venenoso como lo hicieron en Alemania y Japón", dijo Netanyahu en la conversación con Musk por X.

"No hay opción", respondió Musk, al tiempo que remarcó que las muertes de civiles eran "inevitables", informó el diario The Times of Israel.

"Es necesario actuar con firmeza para eliminar a los terroristas y a los que buscan asesinar", agregó Musk.

Netanyahu se reunió el 18 de octubre con Musk en California, donde le pidió un equilibrio en la citada red social entre la libertad de expresión y la lucha contra el discurso de odio, en el marco de la controversia por el aumento de los mensajes antisemitas en X durante los últimos meses.

El multimillonario se reunió en Israel también con el presidente Isaac Herzog, en un encuentro del que también participaron familiares de rehenes que aún se encuentran en manos de Hamas en Gaza.

El presidente israelí dijo que la red social del multimillonario está "llena de antisemitismo" y que Musk tiene un "papel importantísimo" en el combate del problema.

"Desafortunadamente, estamos inundados de antisemitismo, que es odio judío y eso impacta en la noción completa de seres humanos en muchísimos lugares en el mundo. Usted tiene un papel importantísimo que jugar, y creo que necesitamos pelear juntos, porque la plataforma que usted posee, desafortunadamente, alberga una enorme cantidad de odio antiguo, que es odio a los judíos, que es antisemitismo", le dijo Herzog a Musk. (Télam)